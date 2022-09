Plasma: trailer annuncia il nuovo gioco dagli autori di Poly Bridge e Kingdom

Lo studio di sviluppo Neo zelandese Dry Licorice, cui dobbiamo titoli quali Poly Bridge e Kingdoms, ha annunciato con un trailer Plasma, un engineering playground sandbox game, stando alla definizione fornita dagli autori stessi.

Previsto per il 2023 in Accesso Anticipato, si tratta sostanzialmente di un titolo che consente di programmare oggetti robotici tramite un tool grafico molto intuitivo, chiamato Sketch, facendo ampio uso del Workshop di Steam per la condivisione dei contenuti tra i giocatori.

Come potete vedere nel video, le possibilità sono davvero moltissime. Sostanzialmente è possibile creare un po' di tutto, da macchine a interi videogiochi. L'unico limite è la fantasia. Le creazioni potranno spaziare dai singoli oggetti, a interi mondi completamente meccanizzati (certo, per questi ultimi ci vorrà un po' di tempo).

Al lancio, saranno disponibili molti oggetti prefabbricati dagli autori, che saranno completamente modificabili dagli utenti. Vista la complessità del titolo, sarà presente anche un tutorial, che insegnerà le basi della programmazione del tool interno al gioco.

Se vi interessa, potete aggiungere Plasma alla vostra Lista dei desideri su Steam.