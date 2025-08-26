Amerzone: The Explorer's Legacy Limited Edition è al prezzo più basso di sempre su Amazon

Se siete fan delle avventure grafiche di un tempo e volete (ri)giocare Amerzone: The Explorer's Legacy di Sokal, potete farlo ora con la versione Amerzone: The Explorer's Legacy - Limited Edition a un prezzo valido, tramite Amazon Italia che ha reso disponibile una nuova offerta. Lo sconto - rispetto al prezzo consigliato - attualmente segnalato dalla piattaforma è del 46%. Per non perdere l'occasione di questa promozione dovete solo andare a questa pagina, oppure usare il riquadro che vedete qui sotto. Il prodotto viene spedito da Amazon, che indica anche che il prezzo consigliato è pari a 45.99€. Questo rende la promozione attuale la migliore di sempre sulla piattaforma.
Cosa è incluso in Amerzone: The Explorer's Legacy - Limited Edition
Amerzone: The Explorer's Legacy - Limited Edition inlcude al proprio interno:
- Il remake del videogioco con grafica moderna e nuovi enigmi
- Il Media Book con bozzetti e altri contenuti grafici da collezione
Amerzone: The Explorer's Legacy - Limited Edition è la versione rimodernata del primo gioco di Sokal, noto soprattutto per la serie Syberia. Questa avventura ci mette nei panni di un giornalista che deve affrontare un viaggio nell'Amerzone, una nazione fittizia in Amazzonia, con lo scopo di riportare un uovo gigante nel luogo dove appartiene, non solo per ridare vita a una specie di rari uccelli ma ridare speranza a un popolo soggiogato. Potete leggere la nostra recensione qui.