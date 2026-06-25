Il port di Red Dead Redemption 2 sarebbe stato rimandato mentre Rockstar Games si focalizza su GTA 6

Da tempo si parla di un port per PS5 e Xbox Series X|S , che migliori la qualità visiva e soprattutto aumenti il frame rate. Arriverà mai?

Questi sono certamente i giorni di GTA 6 , con l'apertura delle prenotazioni e l'annuncio di vari dettagli sulle edizioni in vendita. Probabilmente l'opera di Rockstar Games sarà al centro dell'attenzione in modo regolare fino a novembre, ma questo non significa che i fan non abbiano gli occhi puntati su un altro grande nome della compagnia: Red Dead Redemption 2 .

Cosa è stato detto sul port di Red Dead Redemption 2

Un utente, tramite Twitter, ha chiesto al noto leaker NateTheHate se ci fossero aggiornamenti per il port di Red Dead Redemption 2, ma la risposta è stata un semplice "no". Un altro utente, come potete vedere qui sotto, si è inserito e ha affermato che inizia a dubitare dell'esistenza del gioco e che un aggiornamento del genere sarebbe già stato pubblicato ad oggi se davvero fosse stato nei piani di Rockstar Games, visto che mancano solo cinque mesi all'arrivo di GTA 6.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

NateTheHate ha però replicato: "Oppure i piani sono cambiati una volta che GTA 6 ha mantenuto la propria data di uscita per novembre. Il gioco può rimanere fermo in forma completa ed essere pubblicato in qualsiasi momento Rockstar voglia o ne abbia bisogno."

Continua affermando: "Se GTA fosse stato rimandato, avrebbero potuto usare Red Dead Redemption 2 per alleggerire la brutta notizia. Senza un rimando... possono tenersi stretto Red Dead Redemption 2 per il momento."

Ovviamente questi sono solo i pareri del leaker e non abbiamo la certezza che il port esista e che Rockstar Games abbia dei piani per la sua pubblicazione. Di certo Rockstar Games non desidera distrarre il pubblico da GTA 6, ma è difficile dire più di così.

Ricordiamo che Red Dead Redemption 2 vende più di Wii Sports: è il terzo gioco più venduto di sempre, quindi ogni decisione sull'opera deve essere presa in modo ragionato per continuare a supportare le vendite.