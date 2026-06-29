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Star Fox domina le classifiche inglesi di questa settimana

Le classifiche inglesi di questa settimana vedono Star Fox in prima posizione, seguito da EA Sports FC 26 e Cyberpunk 2077.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   29/06/2026
I protagonisti di Star Fox

Le classifiche inglesi di questa settimana vedono Star Fox per Nintendo Switch 2 debuttare in prima posizione. Il risultato pare essere stato agevolato dalle promozioni di diversi rivenditori, i quali hanno proposto il gioco a un prezzo ribassato, posizionandosi in molti casi nettamente al di sotto del costo previsto da Nintendo per la controparte digitale.

Guardando alle altre nuove uscite, l'edizione fisica di Rayman: 30th Anniversary Edition fa il suo ingresso piazzandosi al dodicesimo posto. La distribuzione delle vendite per piattaforma vede PlayStation 5 registrare la quota maggioritaria, coprendo il 56% del totale, mentre il restante 44% è stato assorbito dalla versione per Nintendo Switch.

Da registrare anche il rapido declino delle vendite di The Adventures of Elliot: The Millennium Tales. Il gioco è infatti uscito del tutto dalla top 40 dopo aver occupato la sesta posizione nel corso della sua settimana di debutto. Pur trattandosi di una produzione chiaramente rivolta a un pubblico di nicchia, la velocità con cui il titolo è scomparso dalle posizioni di rilievo rappresenta una dinamica commerciale inattesa, anche se non del tutto imprevedibile.

Le classifiche di questa settimana

Ma ora bando alle ciance e vediamo le classifiche inglesi di questa settimana:

Posizione Precedente Posizione Attuale Titolo Distribuzione Piattaforme
NUOVO 1 Star Fox
2 2 EA Sports FC 26 PS5 34%, Switch 30%, Switch 2 16%, PS4 15%
4 3 Cyberpunk 2077 Ultimate Edition PC 63%, PS5 30%, Switch 2 7%
3 4 Tomodachi Life: Living the Dream
1 5 007 First Light
9 6 Football Manager 26
11 7 Resident Evil Requiem PS5 53%, Switch 2 24%, PC 21%, Xbox 2%
8 8 Pokémon Pokopia
7 9 Lego Batman: Legacy of the Dark Knight
39 10 Resident Evil 3
10 11 Mario Kart World
NUOVO 12 Rayman: 30th Anniversary Edition PS5 56%, Switch 44%
5 13 EA Sports UFC 6 Switch 2 62%, Switch 38%
- 14 Evercade NeoGeo Arcade 4
32 15 Elden Ring
13 16 Pokémon Legends: Z-A Switch 2 61%, Switch 39%
15 17 Minecraft
- 18 Assassin's Creed Shadows PS5 50%, Switch 2 39%, Xbox 12%
16 19 Donkey Kong Bananza
22 20 Grand Theft Auto V
12 21 Tekken 8
18 22 Mario Kart 8 Deluxe
20 23 Super Mario Bros. Wonder Switch 55%, Switch 2 45%
17 24 Animal Crossing: New Horizons Switch 68%, Switch 2 32%
24 25 Armored Core: Fires of Rubicon
29 26 Dark Souls Trilogy
14 27 The Witcher III: Wild Hunt Complete Edition
19 28 Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
27 29 The Legend of Zelda: Breath of the Wild Switch 2 64%, Switch 36%
25 30 Yoshi and the Mysterious Book
- 31 Star Wars Outlaws PS5 54%, Switch 2 40%, Xbox 5%
35 32 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Switch 2 65%, Switch 35%
33 33 Nintendo Switch Sports
31 34 Harry Potter: Quidditch Champions PS5 65%, Switch 26%, PS4 5%, Xbox 4%
30 35 Super Mario Party Jamboree Switch 54%, Switch 2 46%
- 36 Mortal Kombat: Legacy Kollection PS5 46%, Switch 2 31%, Switch 23%
- 37 The Witcher III: Wild Hunt GOTY Edition
- 38 Battlefield 6
23 39 Tony Hawk's Pro Skater 3+4 PS5 66%, Switch 23%, Switch 2 6%, Xbox 4%
26 40 Pragmata PS5 58%, Switch 2 34%, Xbox 8%

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