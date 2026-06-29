Star Fox domina le classifiche inglesi di questa settimana

Le classifiche inglesi di questa settimana vedono Star Fox per Nintendo Switch 2 debuttare in prima posizione. Il risultato pare essere stato agevolato dalle promozioni di diversi rivenditori, i quali hanno proposto il gioco a un prezzo ribassato, posizionandosi in molti casi nettamente al di sotto del costo previsto da Nintendo per la controparte digitale.
Guardando alle altre nuove uscite, l'edizione fisica di Rayman: 30th Anniversary Edition fa il suo ingresso piazzandosi al dodicesimo posto. La distribuzione delle vendite per piattaforma vede PlayStation 5 registrare la quota maggioritaria, coprendo il 56% del totale, mentre il restante 44% è stato assorbito dalla versione per Nintendo Switch.
Da registrare anche il rapido declino delle vendite di The Adventures of Elliot: The Millennium Tales. Il gioco è infatti uscito del tutto dalla top 40 dopo aver occupato la sesta posizione nel corso della sua settimana di debutto. Pur trattandosi di una produzione chiaramente rivolta a un pubblico di nicchia, la velocità con cui il titolo è scomparso dalle posizioni di rilievo rappresenta una dinamica commerciale inattesa, anche se non del tutto imprevedibile.
Le classifiche di questa settimana
Ma ora bando alle ciance e vediamo le classifiche inglesi di questa settimana:
|Posizione Precedente
|Posizione Attuale
|Titolo
|Distribuzione Piattaforme
|NUOVO
|1
|Star Fox
|2
|2
|EA Sports FC 26
|PS5 34%, Switch 30%, Switch 2 16%, PS4 15%
|4
|3
|Cyberpunk 2077 Ultimate Edition
|PC 63%, PS5 30%, Switch 2 7%
|3
|4
|Tomodachi Life: Living the Dream
|1
|5
|007 First Light
|9
|6
|Football Manager 26
|11
|7
|Resident Evil Requiem
|PS5 53%, Switch 2 24%, PC 21%, Xbox 2%
|8
|8
|Pokémon Pokopia
|7
|9
|Lego Batman: Legacy of the Dark Knight
|39
|10
|Resident Evil 3
|10
|11
|Mario Kart World
|NUOVO
|12
|Rayman: 30th Anniversary Edition
|PS5 56%, Switch 44%
|5
|13
|EA Sports UFC 6
|Switch 2 62%, Switch 38%
|-
|14
|Evercade NeoGeo Arcade 4
|32
|15
|Elden Ring
|13
|16
|Pokémon Legends: Z-A
|Switch 2 61%, Switch 39%
|15
|17
|Minecraft
|-
|18
|Assassin's Creed Shadows
|PS5 50%, Switch 2 39%, Xbox 12%
|16
|19
|Donkey Kong Bananza
|22
|20
|Grand Theft Auto V
|12
|21
|Tekken 8
|18
|22
|Mario Kart 8 Deluxe
|20
|23
|Super Mario Bros. Wonder
|Switch 55%, Switch 2 45%
|17
|24
|Animal Crossing: New Horizons
|Switch 68%, Switch 2 32%
|24
|25
|Armored Core: Fires of Rubicon
|29
|26
|Dark Souls Trilogy
|14
|27
|The Witcher III: Wild Hunt Complete Edition
|19
|28
|Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
|27
|29
|The Legend of Zelda: Breath of the Wild
|Switch 2 64%, Switch 36%
|25
|30
|Yoshi and the Mysterious Book
|-
|31
|Star Wars Outlaws
|PS5 54%, Switch 2 40%, Xbox 5%
|35
|32
|The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
|Switch 2 65%, Switch 35%
|33
|33
|Nintendo Switch Sports
|31
|34
|Harry Potter: Quidditch Champions
|PS5 65%, Switch 26%, PS4 5%, Xbox 4%
|30
|35
|Super Mario Party Jamboree
|Switch 54%, Switch 2 46%
|-
|36
|Mortal Kombat: Legacy Kollection
|PS5 46%, Switch 2 31%, Switch 23%
|-
|37
|The Witcher III: Wild Hunt GOTY Edition
|-
|38
|Battlefield 6
|23
|39
|Tony Hawk's Pro Skater 3+4
|PS5 66%, Switch 23%, Switch 2 6%, Xbox 4%
|26
|40
|Pragmata
|PS5 58%, Switch 2 34%, Xbox 8%
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