Assetto Corsa Rally si aggiorna: aggiunge Monte Carlo, due nuove auto e non solo

505 Games e Supernova Games Studios, insieme a KUNOS Simulazioni, hanno annunciato che è disponibile un nuovo aggiornamento per Assetto Corsa Rally : l'accesso anticipato è ora arrivato alla versione 0.3 .

Il trailer di Assetto Corsa Rally 0.3

Il Rally di Monte Carlo propone due aree: La Bollène-Vésubie - Col de Turini (18 km) e Sisteron (13 km). La prima propone continui cambi di altitudine, passaggi stretti e una sequenza quasi infinita di tornanti stretti e curve in contropendenza in ambiente montano. La seconda invece propone strade ampie e lisce e curve lunghe e aperte, con cambi di direzione ad alta velocità.

Per quanto riguarda i nuovi mezzi, sono:

Lancia Fulvia Coupé 1.6 HF Gr. 4 - FWD (trazione anteriore) | Dotata di un motore V4 da 1,6 litri ad angolo stretto, capace di erogare tra 115 e oltre 130 CV, la Fulvia HF vinse il Campionato Internazionale Rally del 1972 e il Rally di Monte Carlo

| Dotata di un motore V4 da 1,6 litri ad angolo stretto, capace di erogare tra 115 e oltre 130 CV, la Fulvia HF vinse il Campionato Internazionale Rally del 1972 e il Rally di Monte Carlo ŠKODA Fabia RS Rally2 - 4WD (trazione integrale) | Una moderna vettura conforme alle specifiche FIA Rally2, spinta da un motore turbo 1,6 litri da 289 CV, celebrata per aver conquistato la vittoria al suo debutto competitivo nel 2022 al Lausitz Rally

Si somma poi l'aggiunta della neve dinamica, una nuova condizione meteorologica per Assetto Corsa Rally. La neve potrà apparire dinamicamente in qualsiasi punto del tracciato seguendo alcune regole: ovvero, deve prima piovere e la temperatura deve scendere sotto lo zero (la temperatura è legata al luogo, all'orario e all'altitudine). Ovviamente con il freddo e la neve l'aderenza dell'asfalto diminuisce. Per ora però la neve è esclusiva dei due tracciati di Monte Carlo.

Ovviamente l'aggiornamento ci dà modo di affrontare la neve, con diverse mescole tra anteriore e posteriore. Ci sono infine 40 nuovi eventi ACR, che si sommano a vari miglioramenti e correzioni minori.

Ricordiamo infine i dettagli dell'aggiornamento 0.2 di Assetto Corsa Rally.