La versione su scheda di Leggende Pokémon: Z-A per Nintendo Switch 2 è in sconto al minimo storico

Vuoi provare Leggende Pokémon: Z-A per Switch 2 ma non vuoi spendere 69,99 €? La versione su scheda è disponibile su Amazon al suo minimo storico.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   26/02/2026
Se ami il mondo Pokémon, Leggende Pokémon: Z-A per Nintendo Switch 2 è attualmente su Amazon a 47,89 € invece di 69,99 €. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e potrai riceverlo entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Una nuova avventura a Luminopoli

In questo gioco potrai scegliere tra diversi Pokémon come Chikorita, Tepig o Totodile. Per la prima volta, Allenatori e Pokémon potranno muoversi e agire in tempo reale durante gli scontri. Inoltre, i Pokémon possono andare oltre la classica evoluzione ed effettuare una megaevoluzione, e potrai affrontare fino a tre altri Allenatori in multiplayer locale oppure online. Le nuove lotte sono veloci e divertenti, con una struttura intelligente e rispettosa del tempo dei giocatori. Troverai anche tanti contenuti tra missioni secondarie e collezionabili.

Tuttavia, devi sapere che il comparto tecnico su Nintendo Switch 2 è rispettabile ma comunque arretrato. Inoltre, se gli ultimi giochi Pokémon non ti hanno entusiasmato, questo titolo probabilmente non ti farà cambiare idea e potrebbe far storcere il naso ai fan delle classiche lotte a turni. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione.

