La versione su scheda di Leggende Pokémon: Z-A per Nintendo Switch 2 è in sconto al minimo storico

Leggende Pokémon: Z-A per Nintendo Switch 2

Una nuova avventura a Luminopoli

In questo gioco potrai scegliere tra diversi Pokémon come Chikorita, Tepig o Totodile. Per la prima volta, Allenatori e Pokémon potranno muoversi e agire in tempo reale durante gli scontri. Inoltre, i Pokémon possono andare oltre la classica evoluzione ed effettuare una megaevoluzione, e potrai affrontare fino a tre altri Allenatori in multiplayer locale oppure online. Le nuove lotte sono veloci e divertenti, con una struttura intelligente e rispettosa del tempo dei giocatori. Troverai anche tanti contenuti tra missioni secondarie e collezionabili.

Tuttavia, devi sapere che il comparto tecnico su Nintendo Switch 2 è rispettabile ma comunque arretrato. Inoltre, se gli ultimi giochi Pokémon non ti hanno entusiasmato, questo titolo probabilmente non ti farà cambiare idea e potrebbe far storcere il naso ai fan delle classiche lotte a turni.