Il consigliere di Trump "parla come un NPC di World of Warcraft" e fatichiamo a dissentire

Il Presidente Trump degli Stati Uniti d'America ha parlato al Congresso ieri, cercando di far apparire antipatriottici i Democratici che non supportano l'ICE, e i suoi sostenitori principali lo hanno ovviamente elogiato per quanto affermato.
Nello specifico, il suo consigliere principale Stephen Miller ha pubblicato un breve commento, venendo poi preso in giro per il suo linguaggio, che lo fa sembrare "un NPC di World of Warcraft". Persino un ex sviluppatore di WoW ha commentato la situazione.
Il commento di Miller
Miller ha scritto, come potete vedere nel tweet qui sotto: "I Democratici hanno dichiarato al mondo il loro cocente disprezzo e la loro profonda slealtà nei confronti dei veri cittadini degli Stati Uniti. Sono stati ripetutamente invitati ad alzarsi in piedi. Più e più volte. Si sono rifiutati. È stato un momento che gela il sangue e che sarà ricordato per mille anni."
Alexandria Ocasio-Cortez, membro della Camera dei rappresentanti per lo Stato di New York, ha quindi risposto: "Perché questo tizio parla sempre come un NPC di World of Warcraft?".
A questo si è sommato il commento di Chadd Nervig, designer veterano di Blizzard che ha lavorato su WoW e su Hearthstone. "Cavolo... Non mi aspettavo di beccarmi questa frecciatina dal nulla oggi...", il che conferma un po' l'opinione di Alexandria Ocasio-Cortez sul linguaggio di Miller.
Vi segnaliamo infine che Trump è "estremamente popolare tra i videogiocatori" secondo la Casa Bianca.