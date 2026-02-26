Il consigliere di Trump "parla come un NPC di World of Warcraft" e fatichiamo a dissentire

Il Presidente Trump degli Stati Uniti d'America ha parlato al Congresso ieri, cercando di far apparire antipatriottici i Democratici che non supportano l'ICE, e i suoi sostenitori principali lo hanno ovviamente elogiato per quanto affermato.

Nello specifico, il suo consigliere principale Stephen Miller ha pubblicato un breve commento, venendo poi preso in giro per il suo linguaggio, che lo fa sembrare "un NPC di World of Warcraft". Persino un ex sviluppatore di WoW ha commentato la situazione.