Assetto Corsa Rally ha un trailer con i riconoscimenti dei creator

Kunos Simulazioni e Supernova Games Studios hanno pubblicato un trailer di Assetto Corsa Rally con i riconoscimenti dei creator, che hanno provato il gioco di guida e ne sono rimasti assolutamente impressionati, come si può vedere.

Essendo stato lanciato su Steam in accesso anticipato, Assetto Corsa Rally non può ovviamente contare sulla copertura delle recensioni tradizionali, che arriveranno fondamentalmente in concomitanza con la pubblicazione della versione 1.0.

Tuttavia ciò non ha impedito ai produttori di raccogliere le opinioni di alcuni esperti, che hanno avuto modo di provare questa nuova esperienza simulativa e ne hanno decantato le lodi, parlando di quanto sia realistico e plausibile l'impianto messo a punto per questo titolo.

Sembra insomma che il debutto di Assetto Corsa Rally non potesse essere migliore di così, e il percorso che il gioco si appresta a fare nei prossimi mesi sarà caratterizzato da miglioramenti, arricchimenti e rifiniture che andranno a potenziare ulteriormente il pacchetto.