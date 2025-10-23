La serie Assetto Corsa ha raggiunto un notevole traguardo di giocatori unici

La conferma è arrivata dal CEO Marco Massarutto durante SimRacing Expo 2025, dove per l'occasione è stato presentato il nuovo sim racing su sterrato Assetto Corsa Rally .Per l'occasione, abbiamo già condiviso le nostre prime impressioni nel provato dedicato .

Kunos Simulazioni ha svelato che il franchise di corse Assetto Corsa ha raggiunto un nuovo traguardo, superando quota 20 milioni di giocatori unici tra tutti i giochi della serie.

Numeri eccezionali e ora si punta al rally

Massarutto ha spiegato che l'aver superato i 20 milioni di utenti unici è un traguardo particolarmente eccezionale per una serie come quella di Assetto Corsa, dato che si tratta di una simulazione di corse realistica e quindi, almeno sulla carta, rivolta una nicchia di pubblico, che nei fatti si è dimostrata molto più ampia.

"Con il lancio di EVO lo scorso gennaio, il franchise di Assetto Corsa ha raggiunto oltre 20 milioni di utenti unici. È un risultato straordinario", ha dichiarato Massarutto durante l'evento. "Questi numeri sono incredibili. Se pensate che Assetto Corsa nasce come simulazione realistica, pensata per un pubblico 'di nicchia', oggi non si può più parlare di nicchia."

"Non è il frutto esclusivo di una fisica eccellente, di una grafica curata, di un buon comparto sonoro, gameplay o modding. È la combinazione di tutti questi elementi. Ma soprattutto è il risultato di una splendida relazione tra sviluppatore e community del sim racing. Abbiamo costruito un rapporto basato sulla fiducia reciproca, che ci ha permesso di fare ciò che facciamo. Siamo sviluppatori. Ma prima di tutto, siamo sim racer."

Come accennato in precedenza, Kunos Simulazioni ha annunciato di recente Assetto Corsa Rally, che sarà disponibile in accesso anticipato su PC il prossimo 13 novembre. Includerà dieci veicoli con licenza, oltre a un ciclo giorno/notte e condizioni meteo variabili, con la compagnia italiana che ha grandi piani per il futuro, tra cui 30 veicoli diversi, una modalità carriera completa e oltre 120 chilometri di strade ricreate con realismo.