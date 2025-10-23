PlayStation vi dice quali sono gli indie da giocare perché "opere d'arte" in un video ufficiale

Vediamo quali sono i giochi in questione e il breve video a loro dedicato.

I giochi AAA sono spesso i più venduti e quelli che attirano più l'attenzione d egli appassionati, ma anche gli indie possono stupire e affascinare, se gli si dà una occasione. Quali scegliere però? Sony ha realizzato un video che mette in campo una serie di giochi "da giocare" e che definisce delle "opere d'arte".

Il video di Sony sugli indie da giocare

I giochi mostrati nel video qui sotto sono i seguenti, in ordine di comparsa:

Harold Halibut

Animal Well

Sword of the Sea

Naiad

Ultros

The Midnight Walk

Harold Halibut (disponibile su PS Plus Extra)è una avventura punta e clicca realizzata in stop motion che ci porta nello spazio, su una navicella che da 250 anni cerca una nuova casa dopo aver abbandonato la Terra. Animal Well è invece un metroidvania atipico, nel quale siamo un piccolo blob che non può combattere e deve avanzare superando sezioni platform ed esplorative, in un mondo in pixel art bellissimo da vedere.

Sword of the Sea (disponibile su PS Plus Extra) è la più recente avventura degli autori di Abzu e The Pathless: ci porta in un mondo desertico nei panni di un guerriero che è in grado di usare la propria spada come tavola da surf sulla sabbia e deve riportare la vita e l'acqua nel mondo di gioco. Naiad è un'avventura narrativa che ci mette nei panni di una naiade, una ninfa d'acqua dolce, che deve esplorare il mondo moderno.

Ultros è un gioco d'azione a scorrimento laterale caratterizzato da un'estetica super colorata e una struttura da loop temporale che permette di esplorare e riesplorare il mondo di gioco, una nave spaziale. The Midnight Walk, infine, è un gioco d'avventura realizzato a mano in argilla e stop motion dalle leggere tinte horror.

Diteci, avete già giocato questi indie? Oppure ne proverete alcuni a breve?