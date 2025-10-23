NFC CR15: maggiore portata e pagamenti contactless più semplici, ma è rischioso?

La NFC Certification Release 15 (CR15) è stata ufficialmente annunciata. Come vi abbiamo già anticipato qualche mese fa, questa versione dovrebbe introdurre innanzitutto un aumento del raggio di lettura dei dispositivi, nonché alcuni miglioramenti che dovrebbero rendere l'esperienza contactless ancora più facile e immediata. La CR15, lo ricordiamo, è il programma di certificazione che serve a verificare che i dispositivi siano conformi alle regole.
NFC e le novità
Rispetto al precedente limite di 5 mm, stavolta il raggio di lettura passa a 20 mm. Ricordiamo però che i dispositivi attuali potrebbero non usufruirne, dato che è necessario un aggiornamento dell'hardware NFC. Ciò significa che i futuri smartphone potranno godere di pagamenti contactless più semplici, senza dover necessariamente allineare i dispositivi con estrema precisione. Secondo quanto riportato sul forum, questa versione definisce il programma di test per certificare la conformità alla specifica NFC Release 15 annunciata all'inizio di quest'anno.
"Ampliare la portata delle connessioni contactless NFC era una delle priorità chiave delineate nella Roadmap quinquennale dell'NFC Forum", si legge. "La CR15 darà un segno di fiducia ai produttori di dispositivi e alle parti interessate, garantendo che i dispositivi che operano entro la portata di lettura estesa di 20 mm funzioneranno come previsto. Ciò contribuirà a promuovere numerosi casi d'uso emergenti, come l'utilizzo del cellulare come chiave digitale per sbloccare l'auto o dello smartwatch come biglietto di trasporto".
Un’espansione rischiosa?
Dopo il nostro articolo precedente, abbiamo notato che i vostri commenti non sono stati molto entusiasti. Molti di voi esprimono infatti preoccupazione, sostenendo che aumentare la distanza non sia poi così utile e che, anzi, possa rappresentare un vero e proprio rischio in contesti affollati (basti pensare agli aeroporti).
Se da un lato la maggior parte dei sistemi richiede un'autenticazione, come PIN o impronta digitale, da un lato vi suggeriremmo di procurarvi a prescindere una custodia anti-RFID che possa tenere alla larga eventuali malintenzionati.