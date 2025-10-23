NFC CR15: maggiore portata e pagamenti contactless più semplici, ma è rischioso?

La NFC Certification Release 15 (CR15) è stata ufficialmente annunciata. Come vi abbiamo già anticipato qualche mese fa, questa versione dovrebbe introdurre innanzitutto un aumento del raggio di lettura dei dispositivi, nonché alcuni miglioramenti che dovrebbero rendere l'esperienza contactless ancora più facile e immediata. La CR15, lo ricordiamo, è il programma di certificazione che serve a verificare che i dispositivi siano conformi alle regole.