Vampire Survivors si aggiorna con nuovi contenuti per Ode to Castlevania, tra personaggi, armi e musiche

Vampire Survivors: Ode to Castlevania è stata una delle espansioni più amate e il crossover che tantissimi fan hanno bramato per anni. Se siete tra loro, sarete felici di sapere che il DLC riceverà una nuova iniezione di contenuti con un aggiornamento di grosse dimensioni.

L'aggiornamento include ben sedici nuovi personaggi, oltre a nuove armi, tracce riarrangiate dalla colonna sonora di Castlevania e molto altro ancora. Il tutto sarà incluso nella patch 1.14, in arrivo la prossima settimana, anche se il team di poncle ha precisato che i contenuti potrebbero non essere disponibili simultaneamente su tutte le piattaforme.