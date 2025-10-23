Vampire Survivors si aggiorna con nuovi contenuti per Ode to Castlevania, tra personaggi, armi e musiche

Vampire Survivors: Ode to Castlevania è stata una delle espansioni più amate e il crossover che tantissimi fan hanno bramato per anni. Se siete tra loro, sarete felici di sapere che il DLC riceverà una nuova iniezione di contenuti con un aggiornamento di grosse dimensioni.
L'aggiornamento include ben sedici nuovi personaggi, oltre a nuove armi, tracce riarrangiate dalla colonna sonora di Castlevania e molto altro ancora. Il tutto sarà incluso nella patch 1.14, in arrivo la prossima settimana, anche se il team di poncle ha precisato che i contenuti potrebbero non essere disponibili simultaneamente su tutte le piattaforme.
I nuovi personaggi in arrivo e non solo
Di seguito la lista dei nuovi personaggi confermati:
- Hugh Baldwin
- Morris Baldwin
- Annette
- Tera
- Atlantis Shrine Wizard
- Drolta Zuentes
- Astarte
- Actrise
- Zephyr
- Jiangshi
- Persephone
- Slogra & Gaibon, also Gaibon & Slogra
- Genya Arikado
- Fake Trio
- Ruler Sword
- Stone Skull
Assieme a loro arriveranno tre nuove armi con le loro rispettive evoluzioni, delle nuove Union per tredici armi già esistenti e dodici musiche riarrangiate, tra cui um medley di Castlevania 64. A tutto ciò si aggiunge una avventura composta da sette capitoli, sempre a tema Ode to Castlevania, che permette di sbloccare un costume bonus completandola.
Insomma, parliamo di un aggiornamento sicuramente molto corposo, come del resto è stato tutto il supporto post-lancio di poncle, che è riuscito a mantenere alto l'interesse verso Vampire Survivors tra contenuti aggiuntivi gratuiti e a pagamento.