Monster Hunter Wilds si aggiorna e risolve vari fastidiosi problemi

Si tratta di un aggiornamento minore , ma le correzioni al suo interno sono abbastanza rilevanti per l'esperienza di gioco complessiva e più nello specifico per un paio di missioni.

Capcom ha reso disponibile un nuovo aggiornamento di Monster Hunter Wilds , il suo gioco di ruolo d'azione arrivato a inizio 2025. L'update, precisamente il 1.030.030, è previsto sia per PC che per PlayStation 5 e Xbox Series X | S.

L'aggiornamento di Monster Hunter Wilds del 23 ottobre

Prima di tutto, viene spiegato che è stato risolto un problema che causava dei crash quando venivano mostrati certi equipaggiamenti del Felyne, nel mentre l'impostazione dell'Occlusione ambientazione è impostato su "Spento" nelle opzioni della grafica.

Inoltre, è stata aumentata la frequenza delle missioni a due obiettivi legate a mostri da Nove Stelle. Viene spiegato che "sebbene la frequenza di apparizione complessiva in tutti gli ambienti sarà pari o superiore a quella della versione 1.021, potrebbe verificarsi una leggera fluttuazione a causa della presenza di missioni con gruppi di mostri."

Al tempo stesso, è stata ridotta la frequenza delle missioni con gruppi di mostri così da rendere più facile la comparsa di missioni con due obiettivi da Nove Stelle. Si aggiunge poi che è stato risolto un problema con le missioni che includevano sia il Lagiacrus che l'Uth Duna, che non compativano nel modo corretto. È stato poi risolto un problema con certe parti del corpo dell'Uth Duna arci-temprato a Nove Stelle che avevano valori di resistenza superiori a quelli previsti.

Ci sono anche correzioni per Omega Planetes, che per degli errori era più potente e resistente del dovuto. Si chiude con correzioni minori per la visualizzazione delle fasi lunari, di alcuni effetti visivi e altri "correzioni miste" non meglio specificate.

