RuneScape 4 è stato annunciato: un intero MMO che era nato come un'espansione

Durante l'annuale convention dedicata al franchise, Jagex ha mostrato le prime immagini del successore di RuneScape 3, realizzato in Unreal Engine.
In occasione del RuneFest, la convention annuale celebrativa dell'universo di RuneScape, lo sviluppatore Jagex ha svelato ufficialmente il seguito del suo storico MMO, attualmente indicato con il titolo provvisorio di RuneScape 4.
Il trailer di RuneScape 4
L'annuncio è stato accompagnato da un primo teaser trailer che mostra la direzione artistica del progetto, la quale si basa sull'estetica di Dragonwilds, il recente titolo survival targato Jagex. Il comparto visivo si presenta come una sintesi tra l'impostazione moderna di RuneScape 3 e lo stile classico di Old School RuneScape, rievocando l'epoca d'oro della serie nei primi anni 2000.
Nel trailer viene mostrata una città medievale che richiama le atmosfere di Dragon Quest, incastonata in una lussureggiante vallata sovrastata da isole fluttuanti. La sequenza vede un avventuriero a cavallo di un drago venire assalito da una creatura a tre teste, mentre un mago osserva la scena dal basso prima di accogliere un nuovo viaggiatore alle porte della città.
RuneScape 4 è nato come un'espansione
La nascita di RuneScape 4 è legata a un cambio di direzione in corso d'opera: il titolo doveva essere originariamente un'espansione di Dragonwilds. Tuttavia, i continui riscontri dei playtester - che chiedevano a gran voce una struttura da MMO tradizionale per quell'ambientazione - hanno spinto Jagex ad ampliare la portata del progetto.
Sul fronte tecnico, il gioco è in fase di sviluppo su Unreal Engine. L'uscita dell'espansione originaria per Dragonwilds era inizialmente fissata per il 2027, ma la trasformazione in un nuovo capitolo autonomo farà slittare la tabella di marcia.
La storia della serie e il futuro di RuneScape 3
L'adozione del numero quattro si ricollega direttamente ai grandi passaggi generazionali che hanno segnato la storia del franchise:
- RuneScape (2001): la versione originale dell'opera.
- RuneScape 2 (2004): il capitolo che ha introdotto la grafica tridimensionale (versione su cui si fonda l'attuale Old School, più precisamente basato sulla build del 2007).
- RuneScape 3 (2013): la profonda revisione di sistemi e comparto grafico che rappresenta l'attuale ramificazione principale.
Mentre la continuità di Old School RuneScape appare garantita - trattandosi del titolo di maggior successo economico per la compagnia -, resta da chiarire come Jagex intenda gestire RuneScape 3. In particolare, non è ancora noto se la terza iterazione affiancherà il nuovo progetto o se RuneScape 4 permetterà di trasferire direttamente la progressione dei personaggi, riproponendo la formula già adottata nel passaggio tra il secondo e il terzo capitolo.
Ricordiamo infine che RuneScape: Dragonwilds ha venduto più del previsto in Accesso Anticipato.