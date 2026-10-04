L'extraction shooter PUBG: Black Budget è stato cancellato a meno di un anno dall'annuncio

In un breve aggiornamento pubblicato su Steam, la compagnia spiega: "Dopo aver rivisto lo stato dello sviluppo e la direzione futura del progetto, abbiamo concluso che l'attuale percorso non ci avrebbe permesso di offrire un'esperienza duratura . Abbiamo quindi preso la difficile decisione di interrompere lo sviluppo di PUBG: Black Budget". Krafton ha ringraziato i partecipanti ai test chiusi e ha sottolineato che le lezioni apprese verranno utilizzate nei futuri progetti di PUBG Studios.

Krafton ha annunciato la cancellazione di PUBG: Black Budget , lo spin-off in salsa extraction shooter di PUBG rivelato appena lo scorso novembre e rimasto in closed alpha per circa nove mesi. La decisione arriva dopo una revisione interna del progetto, che secondo il publisher non avrebbe portato a "un'esperienza che i giocatori avrebbero potuto apprezzare nel lungo periodo".

Un progetto ambizioso, ma che non ha preso la piega sperata da Krafton

Black Budget era stato presentato lo scorso novembre come uno sparatutto di estrazione tattico, andando quindi a concorre con esponenti del genere come Escape from Tarkov. Il gioco sarebbe stato ambientato in un'isola intrappolata in un loop temporale, dove squadre di mercenari avrebbero dovuto recuperare tecnologia segreta mentre fuggivano da una minaccia soprannaturale chiamata Anomaly. Nonostante diversi test con la community, il gioco non ha mai ricevuto una finestra di lancio ufficiale... e ora sappiamo il perché.

La cancellazione, tra l'altro, arriva in un momento delicato per gli spin off basati sul battle royale PUBG: a marzo, Krafton aveva già chiuso anche PUBG: Blindspot, shooter con visuale dall'alto free to play ritirato dopo appena due mesi di accesso anticipato. Anche in quel caso, gli sviluppatori avevano parlato dell'impossibilità di garantire "un livello di esperienza sostenibile".

Negli ultimi anni Krafton aveva delineato una strategia per trasformare PUBG in una piattaforma più ampia, con contenuti sandbox, UGC (contenuti generati dagli utenti) e nuovi generi capaci di sfruttare il gunplay e la fisica del gioco principale.

In tal senso, Black Budget e Blindspot avrebbero dovuto fare da apripista dell'espansione dell'IP, ma entrambi sono stati chiusi prima di raggiungere il mercato. Nonostante queste battute d'arresto, la compagnia ha ancora in ballo PUBG: Ded.Net, uno spin-off multiplayer con progressione roguelike annunciato durante la Gamescom 2024. Con la speranza che questo progetto abbia molta più fortuna degli altri due spin-off cancellati.