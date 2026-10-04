I giochi in uscita a ottobre su PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch 2

Ottobre è l'ultimo mese strapieno di uscite del 2026, e che uscite: da Gears of War: E-Day a Call of Duty: Modern Warfare 4, da Phantom Blade Zero a Star Wars: Galactic Racer, ecco i giochi più interessanti in arrivo.

Il 2026 è stato un anno davvero bizzarro e ottobre si pone per molti versi come il culmine di una situazione che ha visto numerosissimi publisher stravolgere i propri piani e anticipare o posticipare il lancio dei rispettivi giochi al fine di evitare il confronto più temibile di sempre: quello con GTA 6, che come sappiamo farà il proprio debutto il prossimo 19 novembre. In attesa di capire esattamente cosa succederà quando il nuovo capitolo della serie di Rockstar Games sarà finalmente disponibile su PS5 e Xbox Series X|S, eccoci dunque di fronte a quattro settimane decisamente ricche di uscite di grande spessore: da Gears of War: E-Day a Call of Duty: Modern Warfare 4, da Phantom Blade Zero a Star Wars: Galactic Racer.

Il mese degli sparatutto? Volendo attribuire un tema a questo ottobre, probabilmente il filone che meglio viene rappresentato è quello degli sparatutto, e in tutte le sue declinazioni: dai third person shooter, che trovano un nuovo e solidissimo punto di riferimento in Gears of War: E-Day, agli FPS con il ritorno alla guerra moderna di Call of Duty: Modern Warfare 4; passando infine per gli spettacolari scontri aerei di Ace Combat 8: Wings of Theve. Gears of War: E-Day Disponibile dal 6 ottobre su PC e Xbox Series X|S, Gears of War: E-Day riesce nella non facile impresa di rilanciare lo storico franchise creato da Epic Games, basando quasi interamente la campagna sulle possibilità offerte dalla mappa aperta di Kalona, una delle prime città a sperimentare la violenza delle Locuste, e introducendo missioni opzionali che è possibile trovare in giro per lo scenario. Ambientato quattordici anni prima rispetto all'originale Gears of War, il prequel non rinuncia tuttavia ai tradizionali livelli lineari, che aumentano la varietà scenografica di una trama davvero ben raccontata e supportata da un comparto tecnico straordinario, specie su PC. Ci sono inoltre numerose novità lato gameplay, con un ripensamento dei controlli e l'aggiunta di nuove armi, differenziate anche grazie agli slot di potenziamento inediti. La recensione di Gears of War: E-Day. Call of Duty: Modern Warfare 4 Presentato da Activision come l'ultimo capitolo della saga, Call of Duty: Modern Warfare 4 sarà disponibile dal 23 ottobre su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, segnando dunque l'esordio della serie sulla console ibrida giapponese dopo lo storico accordo firmato con Microsoft. Riprendendo gli eventi da dove li avevamo lasciato alla fine di Modern Warfare 3, il gioco ci catapulterà all'interno di un'ambientazione terribilmente plausibile. Park, uno dei protagonisti di Call of Duty: Modern Warfare 4 Tutto parte infatti da un'invasione attuata dalla Corea del Nord che getta rapidamente il mondo intero in un nuovo e sanguinoso conflitto, a cui prenderemo parte nei panni del giovane soldato sudcoreano Park Hyun Jun, ma anche in quelli del Capitano Price, alternandoci al comando di personaggi differenti e combattendo su fronti distanti, come da tradizione per la serie, nell'ambito di una campagna che promette grande spettacolo e che verrà coadiuvata dall'immancabile e solidissimo comparto multiplayer. Abbiamo provato la beta multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare 4 lo scorso agosto. Ace Combat 8: Wings of Theve Un altro grande ritorno, per un franchise che domina indisturbato la scena degli sparatutto aerei praticamente da sempre, Ace Combat 8: Wings of Theve ha fatto il proprio debutto su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 2 ottobre. I presupposti narrativi del gioco sono più o meno sempre i soliti, con il nostro personaggio che si unisce alle forze della Federazione per diventare un asso e spostare gli equilibri del conflitto. Una sequenza aerea di Ace Combat 8: Wings of Theve La messa in scena è però di grande impatto, e sebbene la formula tipica di Ace Combat venga riproposta in maniera fondamentalmente invariata, le meccaniche funzionano ancora dannatamente bene e i dogfight a cui prenderemo parte si rivelano fin da subito coinvolgenti ed emozionanti, collocati peraltro all'interno di una campagna molto più duratura di quanto ci si aspettasse e coadiuvata da un multiplayer davvero interessante. La recensione di Ace Combat 8: Wings of Theve.

Fra corse, sport e avventure Oltre a includere alcuni fra gli sparatutto più attesi dell'anno, ottobre si distingue per un'offerta davvero variopinta, che ci porterà senza soluzione di continuità a provare esperienze molto diverse fra di loro. Fra le più "colorate" troviamo senz'altro le corse mozzafiato di Star Wars: Galactic Racer, gli spensierati sport di Nintendo Switch Sports Resort e il fascino bidimensionale di Final Fantasy Resonance. Star Wars: Galactic Racer In arrivo il 6 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S, Star Wars: Galactic Racer affronta il tema delle corse ad altissima velocità nell'Orlo Esterno dopo la caduta dell'Impero, con la nascita della Lega Galattica organizzata da Darius Pax: una serie di eventi in cui i più abili piloti della galassia si affronteranno per decretare chi di loro sia il migliore. Una fase di gara di Star Wars: Galactic Racer Invitati dallo stesso Pax per contrastare l'attuale campione della lega, lo spregevole Kestar Bool, ci troveremo a indossare l'elmetto del misterioso Shade per cimentarci con gare a bordo di diversi veicoli, tutti potenziabili, all'interno di percorsi competitivi che possono variare in base alle scelte che effettueremo lungo il percorso, con una struttura che dunque strizza l'occhio a esperienze roguelike come il classico Hades. Abbiamo provato Star Wars: Galactic Racer lo scorso giugno. Nintendo Switch Sports Resort L'incredibile successo di Wii è stato determinato in larghissima parte dal binomio composto dai controlli di movimento e da Wii Sports, dunque perché non riprovarci su Nintendo Switch 2? In uscita il 22 ottobre, Nintendo Switch Sports Resort punta a rilanciare la popolarissima formula degli sport giocati "dal vero", grazie ai sensori dei Joy-Con e a una struttura tutta nuova. Un incontro di boxe in Nintendo Switch Sports Resort Sullo sfondo della suggestiva Isola di Wuhu, potremo cimentarci con dodici differenti attività sportive, da soli o in compagnia degli amici: dagli incontri di boxe alle entusiasmanti partite di tennis da tavolo, dalla precisione del tiro con l'arco agli emozionanti scambi del tennis, dalla fisicità della pallavolo e del basket al classico bowling, dalla strategia del golf alla buffa lotta di pollici, con l'aggiunta di skateboard, moto d'acqua e idrovolante per valorizzare anche l'elemento esplorativo di uno scenario ricco di sorprese. Final Fantasy Resonance Disponibile su PC, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 dal 22 ottobre, Final Fantasy Resonance utilizza per la prima volta il collaudato stile HD-2D per coinvolgerci in un'avventura appassionante, in cui due giovani comandanti, Rain e Lasswell, si trovano a dover affrontare il misterioso e potentissimo Veritas of the Dark nel tentativo di difendere l'Earth Crystal che da sempre contribuisce a proteggere il loro regno. Uno dei combattimenti strategici di Final Fantasy Resonance La missione si conclude in tragedia, ma i due eroi non si danno per vinti e organizzano una nuova spedizione con l'obiettivo di proteggere gli altri cristalli e vendicarsi del guerriero che li ha sconfitti, nell'ambito di un'avventura dai tratti visivi inediti per la saga e caratterizzata da un sistema di combattimento a turni ricco di spessore. Abbiamo provato Final Fantasy Resonance alcune settimane fa.

E alla fine arriva l'oscurità Come detto, questo mese non avremo a che fare soltanto con spettacolari sparatutto e produzioni dallo stile coloratissimo, ma anche con alcuni titoli decisamente meno allegri, che ci catapulteranno all'interno di scenari inquietanti: da una parte il survival horror in prima persona Clive Barker's Hellraiser: Revival, dall'altra l'attesissimo Phantom Blade Zero. Clive Barker's Hellraiser: Revival Clive Barker's Hellraiser: Revival prende l'iconica saga cinematografica basata sui romanzi dello scrittore inglese e la porta sui nostri schermi nell'ambito di un'esperienza survival horror che promette di avvolgerci con atmosfere angoscianti e malate, mettendoci alle prese con il sangue e la violenza che dominano il mondo dei Cenobiti e del loro inquietante sacerdote: lo spietato Pinhead. Il potentissimo Pinhead in Clive Barker's Hellraiser: Revival In arrivo l'8 ottobre su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, il nuovo titolo sviluppato da Saber Interactive attinge a piene mani dalla lore di Hellraiser, utilizzando la Configurazione della Genesi come dispositivo per la risoluzione degli enigmi ambientali e fornendoci armi convenzionali per difenderci dalle numerose insidie che troveremo lungo il cammino. Abbiamo provato Clive Barker's Hellraiser: Revival durante la Gamescom dello scorso anno. Phantom Blade Zero In uscita il 29 ottobre su PC e PS5, Phantom Blade Zero punta a chiudere il mese di ottobre nel migliore dei modi, consegnandoci una delle produzioni più attese dell'anno: un action RPG in stile dark wuxia che fin dall'annuncio ha catturato l'attenzione di tantissimi appassionati, grazie alle sue atmosfere inquietanti, al comparto tecnico notevolissimo e al tono oscuro che pervade l'intera avventura. Il protagonista di Phantom Blade Zero affronta un avversario Protagonista del gioco è Soul, un guerriero accusato di aver ucciso il proprio maestro: ferito gravemente, ha soltanto sessantasei giorni di tempo per scoprire come sono andate davvero le cose e dimostrare la propria innocenza, smascherando al contempo una pericolosa cospirazione e ricorrendo a un arsenale composto da oltre cinquanta armi differenti per sconfiggere tutti i nemici che gli si pareranno di fronte.