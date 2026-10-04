Il controller Xbox dedicato al cloud gaming potrebbe non essere stato cancellato, nonostante un recente rapporto del New York Times sostenesse il contrario. Microsoft, infatti, non ha mai annunciato ufficialmente il dispositivo, ma alcune fonti hanno riferito a Windows Central che le indiscrezioni secondo cui l'azienda avrebbe abbandonato i suoi progetti per nuovi controller destinati a Xbox Cloud Gaming sono "false".

Canellato o no?

La vicenda nasce da un rapporto secondo cui Microsoft avrebbe cancellato un nuovo controller Xbox pensato specificamente per il gioco in streaming. Un portavoce della società ha negato che l'eventuale abbandono del progetto sia legato agli interventi richiesti dalle autorità antitrust durante l'acquisizione di Activision Blizzard, mentre

le fonti di Windows Central sostengono in modo più netto che il progetto non sarebbe stato cancellato.

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Microsoft non ha mai presentato ufficialmente il controller, ma un'immagine del dispositivo era trapelata nei mesi scorsi, attirando l'attenzione soprattutto per il suo design particolare. Al momento non è quindi possibile stabilire quando, o se, il prodotto verrà effettivamente commercializzato.

Il progetto si inserisce nella più ampia strategia di Microsoft sul cloud gaming, un settore che ha assunto un'importanza crescente anche durante il lungo processo di approvazione dell'acquisizione di Activision Blizzard da 75,4 miliardi di dollari. Per rispondere alle preoccupazioni delle autorità britanniche, Microsoft aveva stretto accordi con diverse aziende, tra cui Ubisoft, Nware, EE, Boosteroid, Ubitus e Nvidia, offrendo loro accesso ai giochi attraverso servizi cloud concorrenti.

L'ex CEO di Xbox Phil Spencer aveva spiegato che questi accordi avevano contribuito a superare una delle principali obiezioni della Competition and Markets Authority britannica e, allo stesso tempo, a portare più giochi a un maggior numero di utenti.

Il futuro di Xbox Cloud Gaming rimane però avvolto dalla nebbia. Il servizio ha mostrato inizialmente segnali di crescita, ma Microsoft ha recentemente annunciato nuovi limiti all'utilizzo del cloud gaming, prevedendo anche costi aggiuntivi per chi vorrà continuare a usufruire del servizio oltre determinate soglie. Inoltre, il supporto dell'app dedicata al cloud gaming sui televisori Samsung più vecchi verrà interrotto a causa della mancanza di aggiornamenti da parte dei dispositivi interessati.

Secondo le fonti di Windows Central, tuttavia, "non ci sono assolutamente piani per rallentare Xbox Cloud Gaming" in generale. Il servizio continuerà quindi a rappresentare una componente chiave della strategia Xbox, con il cloud gaming incluso tra i vantaggi di Game Pass Ultimate. Entro la fine dell'anno dovrebbe inoltre essere possibile acquistare direttamente tempo di gioco sul cloud anche senza un abbonamento Game Pass.

Un eventuale controller dedicato potrebbe inserirsi proprio in questa strategia, offrendo un'alternativa all'acquisto di una console o di un PC per accedere ai giochi tramite streaming. Il modello, tuttavia, richiede una connessione Internet sufficientemente veloce e stabile per garantire un'esperienza adeguata.