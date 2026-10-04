The Witcher 3 Remastered su Nintendo Switch 2 promosso da Digital Foundry: è un netto salto generazionale

Le novità su Switch 2

La nuova versione, gratuita per chi possiede l'originale, pesa 55 GB contro i 39 GB della precedente: un incremento che permette l'uso di asset più definiti, texture ad alta risoluzione e cutscene pre renderizzate con bitrate superiore. Le texture sono state completamente riviste: dai vestiti di Geralt alle superfici di Novigrad, Switch 2 utilizza gli stessi asset delle versioni PS5 e Xbox, con materiali più accurati e un filtraggio anisotropico finalmente all'altezza. Anche il numero di NPC è maggiore e le animazioni a distanza non vengono più ridotte come su Switch 1.

La remastered introduce inoltre un sistema di illuminazione aggiornato, con shading migliorato per erba e vegetazione, una global illumination semplificata e un ambient occlusion più naturale. Digital Foundry sottolinea come gli interni risultino "più luminosi e credibili", mentre all'esterno la luce rimbalza meglio sulle superfici, avvicinandosi alla resa delle console maggiori.