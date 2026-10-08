La patch 5.01 di The Witcher 3 Remastered corregge gameplay, interfaccia e grafica, ma non su Switch 2

CD Projekt RED ha pubblicato la patch 5.01 di The Witcher 3: Wild Hunt Remastered , disponibile da oggi, 8 ottobre 2026, su PC (Steam, GOG, Epic Games Store, Battle.net e Xbox Play Anywhere), PlayStation 5 e Xbox Series X e S, ma non su Nintendo Switch 2 . L'aggiornamento raccoglie correzioni e miglioramenti che toccano il gameplay, l'interfaccia e gli aspetti tecnici delle diverse versioni, con alcune novità specifiche per ciascuna di esse.

Le novità principali per le varie piattaforme

Sul fronte del gameplay, lo studio ha risolto diversi problemi. L'applicazione automatica degli unguenti in combattimento funzionava soltanto se attivata nella sessione in corso, mentre in certe circostanze le imbarcazioni controllate dal giocatore potevano muoversi in modo incontrollato e ignorare le collisioni con il terreno. Sono state migliorate le animazioni di interazione con le scale ed è stato eliminato il problema per cui Geralt entrava in collisione con i nemici morti dopo una mossa finale con Aard. Corretti anche la ripetizione della stessa battuta di Vesemir quando Quen viene lanciato più volte, il ritardo involontario nella risposta alla schivata, la possibilità di lanciare una bomba con l'opzione disattivata e i valori errati del bonus dell'abilità Sinergia. Allo Scudo esplosivo è stata aggiunta la riflessione dei danni, ed è stato risolto il problema che portava all'esaurimento completo del vigore correndo e schivando insieme.

Per quanto riguarda l'interfaccia, il pop-up "Hai ottenuto un punto abilità!" non resterà più bloccato sullo schermo. Sono stati sistemati il breve lampeggiamento dei suggerimenti dei comandi nella schermata di meditazione, il tutorial sulle pozioni che non compariva aprendo la scheda Consumabili e alcune barre di avanzamento non allineate.

La versione PC riceve una serie di correzioni dedicate alle impostazioni grafiche: l'opzione Qualità GTAO non verrà più ripristinata al riavvio, la Risoluzione Dinamica (DRS) non mostrerà un'impostazione errata dopo il cambio di modalità Anti-Aliasing e non sarà più possibile attivare opzioni non supportate dalla propria GPU, né applicare DLSS o XeSS su schede che non li gestiscono. Il valore predefinito della DRS passa a DISATTIVATO. Risolti inoltre i suggerimenti delle abilità che non si aggiornavano e la selezione, talvolta errata, della GPU.

Su console arrivano le opzioni Bloom, Raggi di luce e Profondità di campo nelle impostazioni grafiche, oltre a diverse ottimizzazioni delle prestazioni. Su PlayStation 5 le impostazioni non verranno più azzerate a ogni avvio, mentre sul modello base sono stati corretti i limiti di frequenza dei fotogrammi nelle varie modalità grafiche. Esteso alle console anche il rimedio per l'audio delle voci troppo basso dopo la navigazione tra le schede del menu di pausa, e la localizzazione testuale in ucraino è ora disponibile in tutte le regioni.