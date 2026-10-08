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Svelate le prime stazioni radio di GTA 6, che potete già ascoltare

Rockstar Games ha annunciato le prime sei stazioni radio di GTA 6, con generi che vanno dalla musica latina al country, dall'afrobeat al metal.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   08/10/2026
Lucia ascolta musica
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
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Rockstar Games ha svelato le prime emittenti radiofoniche di Grand Theft Auto 6, che i giocatori potranno ascoltare mentre guidano per Leonida. L'annuncio è comparso in un nuovo post sul sito ufficiale, dove lo studio promette "la selezione di stazioni radio più ampia e varia mai proposta nel gioco". Per ora ne sono state presentate sei, e di ciascuna è disponibile un'anteprima audio, nonché la grafica ufficiale, per farsi un'idea dell'atmosfera che andranno a creare durante il gameplay.

Le stazioni radio

Cocoteo FM è la casa della migliore musica latina contemporanea. Condotta da El Martillo e La Gata, spazia dalla bachata al merengue, fino a dembow e reggaeton, ed è descritta come "la festa che non si spegne mai".

Back Country Radio propone invece country "ribelle" con MW e Delta Dawne, che trasmettono verso i Grassrivers, Port Gellhorn e oltre. A completare il programma c'è Mud Dog Mike, inviato itinerante e "meteorologo delle paludi", nonché amante non troppo segreto di Delta, che si collega dal posto di guida del suo aerobarca dei Grassrivers.

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AfroBank FM è affidata a Burna e Palmsy, un duo che seleziona il meglio della musica africana: dai classici del Novecento ai brani poco conosciuti, fino a sonorità attuali come amapiano e 3-step.

Per gli appassionati di heavy metal c'è The Chamber 106.6, dove DJ Kerry e DJ Tom propongono metal classico degli anni Ottanta e successivi, richiamando le radici metal di Leonida.

Flash FM è invece una radio pop, definita un'istituzione di Vice City, con Robyn e Alex: musica pensata per far ballare "ovunque ci si trovi nello Stato della Buona Vita".

Chiude l'elenco Dirty South Classics, con Trick e Trina, che offrono "un po' di ospitalità del Sud" attraverso classici del rap e dell'hip-hop regionale, per chi "rappresenta Leonida e il Sud" dalla spiaggia al quartiere.

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Rockstar ha inoltre comunicato che, per la prima volta nella serie, il gioco includerà anche "una serie di podcast on demand". Radio e podcast si potranno ascoltare sia alla guida sia a piedi, grazie a cuffie e auricolari collegati agli smartphone dei personaggi.

L'annuncio aggiunge così un tassello alla campagna promozionale del gioco, concentrandosi su un elemento che da sempre contribuisce al fascino della serie: la colonna sonora e il tono satirico delle trasmissioni, pur senza messaggi politici nascosti. Non sono stati forniti dettagli sulle altre emittenti, né sul numero complessivo di stazioni e podcast previsti, che saranno probabilmente resi noti in futuro.

Per ascoltare le anteprime delle radio svelate, andate sulla pagina ufficiale di Rockstar Games.

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