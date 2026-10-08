Svelate le prime stazioni radio di GTA 6, che potete già ascoltare

Rockstar Games ha svelato le prime emittenti radiofoniche di Grand Theft Auto 6 , che i giocatori potranno ascoltare mentre guidano per Leonida. L'annuncio è comparso in un nuovo post sul sito ufficiale , dove lo studio promette "la selezione di stazioni radio più ampia e varia mai proposta nel gioco". Per ora ne sono state presentate sei, e di ciascuna è disponibile un'anteprima audio, nonché la grafica ufficiale, per farsi un'idea dell'atmosfera che andranno a creare durante il gameplay.

Le stazioni radio

Cocoteo FM è la casa della migliore musica latina contemporanea. Condotta da El Martillo e La Gata, spazia dalla bachata al merengue, fino a dembow e reggaeton, ed è descritta come "la festa che non si spegne mai".

Back Country Radio propone invece country "ribelle" con MW e Delta Dawne, che trasmettono verso i Grassrivers, Port Gellhorn e oltre. A completare il programma c'è Mud Dog Mike, inviato itinerante e "meteorologo delle paludi", nonché amante non troppo segreto di Delta, che si collega dal posto di guida del suo aerobarca dei Grassrivers.

AfroBank FM è affidata a Burna e Palmsy, un duo che seleziona il meglio della musica africana: dai classici del Novecento ai brani poco conosciuti, fino a sonorità attuali come amapiano e 3-step.

Per gli appassionati di heavy metal c'è The Chamber 106.6, dove DJ Kerry e DJ Tom propongono metal classico degli anni Ottanta e successivi, richiamando le radici metal di Leonida.

Flash FM è invece una radio pop, definita un'istituzione di Vice City, con Robyn e Alex: musica pensata per far ballare "ovunque ci si trovi nello Stato della Buona Vita".

Chiude l'elenco Dirty South Classics, con Trick e Trina, che offrono "un po' di ospitalità del Sud" attraverso classici del rap e dell'hip-hop regionale, per chi "rappresenta Leonida e il Sud" dalla spiaggia al quartiere.

Rockstar ha inoltre comunicato che, per la prima volta nella serie, il gioco includerà anche "una serie di podcast on demand". Radio e podcast si potranno ascoltare sia alla guida sia a piedi, grazie a cuffie e auricolari collegati agli smartphone dei personaggi.

L'annuncio aggiunge così un tassello alla campagna promozionale del gioco, concentrandosi su un elemento che da sempre contribuisce al fascino della serie: la colonna sonora e il tono satirico delle trasmissioni, pur senza messaggi politici nascosti. Non sono stati forniti dettagli sulle altre emittenti, né sul numero complessivo di stazioni e podcast previsti, che saranno probabilmente resi noti in futuro.

Per ascoltare le anteprime delle radio svelate, andate sulla pagina ufficiale di Rockstar Games.