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La smart TV Hisense da 43" QLED è in offerta su Amazon: puoi acquistarla in sconto del 33%

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo della smart TV Hisense da 43".

NOTIZIA di Francesco Messina   —   08/10/2026
Smart TV Hisense

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo della smart TV Hisense da 43", l'offerta prevede uno sconto attivo del 33% per un costo finale di 369€. Puoi acquistarla direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui sotto: L'Hisense Smart TV QLED combina una risoluzione 4K con un display QLED da 43 pollici, offrendo un formato pensato per la visione di film, serie TV, contenuti in streaming e molto altro. Lo schermo ha proporzioni 16:9 e una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, caratteristica che si abbina alla Native 144Hz Game Mode per offrire un'esperienza dedicata anche al gaming.

Ulteriori dettagli sulla TV

Il televisore utilizza il sistema Smart TV VIDAA, con accesso a oltre 1.000 app per ampliare le possibilità di intrattenimento direttamente dallo schermo. La connettività comprende Wi-Fi, HDMI e USB, permettendo di collegare diversi dispositivi e sorgenti esterne.

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Per quanto riguarda l'audio, questa TV integra altoparlanti e supporta Dolby Atmos, per accompagnare la visione con un'esperienza sonora immersiva.

Tra le caratteristiche disponibili figurano anche i controlli parentali e il timer di spegnimento, utili per gestire l'utilizzo del televisore. Nella confezione sono inclusi il televisore, il telecomando, il cavo di alimentazione e il manuale dell'utente.

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