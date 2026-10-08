Gear.Club Unlimited 3 è disponibile: più di 50 tracciati, supercar su licenza e split-screen

NACON e lo studio lionese Eden Games hanno annunciato l'uscita di Gear.Club Unlimited 3 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e S, a partire da oggi, 8 ottobre 2026. Il titolo era già disponibile su Nintendo Switch 2, dove è stato accolto positivamente dai giocatori, e approda ora sulle altre piattaforme con l'obiettivo di diffondere il suo sistema di guida intenso, realistico e spettacolare. La serie, secondo i dati comunicati dall'editore, conta 22 milioni di piloti in tutto il mondo.