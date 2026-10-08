Gear.Club Unlimited 3 è disponibile: più di 50 tracciati, supercar su licenza e split-screen

NACON e lo studio lionese Eden Games hanno annunciato l'uscita di Gear.Club Unlimited 3 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e S, a partire da oggi, 8 ottobre 2026. Il titolo era già disponibile su Nintendo Switch 2, dove è stato accolto positivamente dai giocatori, e approda ora sulle altre piattaforme con l'obiettivo di diffondere il suo sistema di guida intenso, realistico e spettacolare. La serie, secondo i dati comunicati dall'editore, conta 22 milioni di piloti in tutto il mondo.
Novità del terzo capitolo
Il terzo capitolo propone tracciati ambientati in due scenari molto diversi tra loro. Da una parte c'è il Giappone, con tortuosi passi di montagna e circuiti urbani notturni ispirati al mondo delle corse clandestine. Dall'altra c'è la costa mediterranea, descritta come un paradiso soleggiato che si snoda tra scogliere vertiginose e pittoreschi borghi costieri.
La principale novità per la serie è la modalità Highway Rush, pensata per chi ama l'adrenalina: i giocatori devono mettere alla prova i riflessi mentre corrono a tutta velocità, in mezzo a un traffico davvero intenso. Accanto a questa c'è la modalità Free Roam, che permette di percorrere i tracciati del gioco senza limiti, per il semplice piacere di guidare.
Sul fronte dei contenuti, il gioco offre più di 50 tracciati esclusivi tra Francia e Giappone e una modalità Carriera completamente riprogettata. Torna inoltre il multiplayer a schermo condiviso, che consente di giocare in compagnia degli amici sulla stessa console. Il garage è su licenza e comprende supercar di marchi come Porsche, Bugatti, Koenigsegg, Pagani, Nissan e Mazda.
Spazio anche alla personalizzazione: un'officina avanzata permette di intervenire sulla propria vettura con potenziamenti meccanici, cofani leggeri in carbonio e aggiunte estetiche come le luci al neon retroilluminate. Lo studio sottolinea infine l'ottimizzazione per le macchine di nuova generazione: PS5, Xbox e PC garantiscono grafica ad alta risoluzione, fluidità di gioco e tempi di caricamento ridotti al minimo.