Gear.Club Unlimited 3 ha una data di uscita su Nintendo Switch 2, arriverà anche su PS5, Xbox e PC

Il titolo è in sviluppo anche per PC, PS5 e Xbox Series X|S , ma queste versioni arriveranno in un secondo momento, con il publisher francese che per il momento ha fissato la data di uscita un generico 2026.

Nacon ed Eden Games hanno annunciato che Gear.Club Unlimited 3 sarà disponibile su Nintendo Switch 2 a partire dal 19 febbraio 2026 , con la possibilità di iniziare a giocare tre giorni prima grazie alla Deluxe Edition. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer che mostra il gameplay e introduce le principali novità del titolo.

Deluxe Edition e i bonus di preordine

Oltre alla data di uscita su Switch 2, sono stati condivisi anche i dettagli sui bonus di prenotazione e la Deluxe Edition. Coloro che prenoteranno Gear.Club Unlimited 3 riceveranno due auto esclusive, la Honda S2000 e la BMW Z4, entrambe con personalizzazioni esclusive a tema.

La Deluxe Edition, invece, offrirà diversi contenuti aggiuntivi: tre giorni di accesso anticipato (dal 16 febbraio), il Performance Cars Pack con tre veicoli di prestigio - Nissan GTR R-35 Nismo, Nissan 370Z Nismo e Bugatti Mistral -, il Career Starter Pack con 200.000 crediti, tre set da 50 risorse e due ingegneri, e infine il Customization Pack, che comprende il Carbon Pack con tre cofani in fibra di carbonio e il Neon Pack con cinque luci al neon applicabili su qualsiasi vettura, tra cui una dedicata ai colori della Francia e una al Giappone.

Gear.Club Unlimited 3 è il nuovo capitolo della serie di corse di Nacon e Eden Games. Stando ai primi dettagli, la formula arcade-realistica della serie si arricchisce di una vera e propria modalità storia ambientata in Giappone, dove il giocatore dovrà reclutare piloti locali, costruire un team con meccanici ed esperti e immergersi nella cultura automobilistica nipponica.

Accanto alla carriera tradizionale debutta la Highway Mode, una modalità adrenalinica che introduce il traffico intenso e sfide ad alta velocità. Il parco auto comprende oltre quaranta modelli con licenza ufficiale, dalle sportive moderne ai classici iconici, e la varietà degli scenari spazia dalle montagne giapponesi alle coste mediterranee, offrendo un respiro internazionale e scenari spettacolari.