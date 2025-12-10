Gear.Club Unlimited 3 ha una data di uscita su Nintendo Switch 2, arriverà anche su PS5, Xbox e PC

Nacon ed Eden Games hanno annunciato che Gear.Club Unlimited 3 sarà disponibile su Nintendo Switch 2 a partire dal 19 febbraio 2026, con la possibilità di iniziare a giocare tre giorni prima grazie alla Deluxe Edition. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer che mostra il gameplay e introduce le principali novità del titolo.
Il titolo è in sviluppo anche per PC, PS5 e Xbox Series X|S, ma queste versioni arriveranno in un secondo momento, con il publisher francese che per il momento ha fissato la data di uscita un generico 2026.
Deluxe Edition e i bonus di preordine
Oltre alla data di uscita su Switch 2, sono stati condivisi anche i dettagli sui bonus di prenotazione e la Deluxe Edition. Coloro che prenoteranno Gear.Club Unlimited 3 riceveranno due auto esclusive, la Honda S2000 e la BMW Z4, entrambe con personalizzazioni esclusive a tema.
La Deluxe Edition, invece, offrirà diversi contenuti aggiuntivi: tre giorni di accesso anticipato (dal 16 febbraio), il Performance Cars Pack con tre veicoli di prestigio - Nissan GTR R-35 Nismo, Nissan 370Z Nismo e Bugatti Mistral -, il Career Starter Pack con 200.000 crediti, tre set da 50 risorse e due ingegneri, e infine il Customization Pack, che comprende il Carbon Pack con tre cofani in fibra di carbonio e il Neon Pack con cinque luci al neon applicabili su qualsiasi vettura, tra cui una dedicata ai colori della Francia e una al Giappone.
Gear.Club Unlimited 3 è il nuovo capitolo della serie di corse di Nacon e Eden Games. Stando ai primi dettagli, la formula arcade-realistica della serie si arricchisce di una vera e propria modalità storia ambientata in Giappone, dove il giocatore dovrà reclutare piloti locali, costruire un team con meccanici ed esperti e immergersi nella cultura automobilistica nipponica.
Accanto alla carriera tradizionale debutta la Highway Mode, una modalità adrenalinica che introduce il traffico intenso e sfide ad alta velocità. Il parco auto comprende oltre quaranta modelli con licenza ufficiale, dalle sportive moderne ai classici iconici, e la varietà degli scenari spazia dalle montagne giapponesi alle coste mediterranee, offrendo un respiro internazionale e scenari spettacolari.