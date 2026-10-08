Display OLED, ASUS ne compra più di tutti per i monitor

ASUS dovrebbe mantenere la prima posizione tra gli acquirenti di pannelli , con una quota del 23% delle spedizioni mondiali. Alle sue spalle sono attese MSI, Samsung e TPV, seguite da LG Electronics, Dell, Acer e Lenovo. La crescita della capacità produttiva e la concorrenza tra i marchi stanno ampliando il mercato, che nel 2027 potrebbe arrivare a 7,5 milioni di unità.

ASUS guida gli acquisti, ma aumentano i concorrenti

Assicurarsi forniture sufficienti di pannelli OLED sta diventando un elemento sempre più importante per i produttori di monitor. Da un lato, i marchi cercano di ottenere condizioni competitive e garantire la disponibilità dei componenti; dall'altro, i fornitori vogliono diversificare la clientela per rafforzare la propria posizione commerciale. Nel 2026 MSI e TPV dovrebbero aumentare sensibilmente gli acquisti, raggiungendo rispettivamente il 14% e il 12% delle spedizioni globali.

Le spedizioni di pannelli OLED per monitor, quote per cliente

ASUS, Samsung, LG Electronics e Dell erano già tra i principali acquirenti nel periodo 2023-2025, quando hanno contribuito a sostenere la diffusione dei monitor OLED. Il panorama si sta però allargando: aziende come HKC, KTC e Gigabyte stanno ampliando le proprie gamme OLED, riducendo il peso relativo dei marchi storicamente più attivi negli acquisti. I primi otto produttori continueranno comunque a rappresentare una parte rilevante della domanda.

Finora Samsung Display e LG Display hanno dominato la fornitura di pannelli OLED per monitor. Nel 2026 si aggiunge TCL China Star, che punta sulla tecnologia IJP OLED, basata sulla stampa a getto d'inchiostro dei materiali organici. Il suo impianto G5.5 era programmato per avviare nel terzo trimestre del 2026 le spedizioni di pannelli IJP OLED da 27 pollici, risoluzione UHD e frequenza di aggiornamento a 120 Hz, destinati a un monitor MSI per la creazione di contenuti. Si tratta di una tecnologia che potrebbe introdurre un nuovo concorrente in un mercato finora concentrato su pochi fornitori.

Un passaggio ulteriore è previsto nel 2028, quando dovrebbe entrare in produzione il nuovo stabilimento Gen 8.6 di TCL China Star. Il progetto comprende pannelli di dimensioni maggiori, tra cui modelli da 32 e 34 pollici, e frequenze di aggiornamento fino a 700 Hz. Se i piani saranno rispettati, l'azienda potrebbe diventare la prima a produrre in serie pannelli per monitor IJP OLED in uno stabilimento di questa generazione.

Un altro fattore decisivo è il costo. Omdia segnala che nel 2026 i prezzi dei monitor gaming OLED da 27 pollici e 240 Hz appartenenti alla fascia più accessibile sono scesi di oltre il 40%. I modelli premium avrebbero raggiunto prezzi nell'ordine dei 350 dollari nella prima metà dell'anno, con una possibile discesa verso i 300 dollari nel 2027, equivalenti rispettivamente a circa 300 e 260 euro.

Il gaming rimane il principale motore della domanda, ma anche la creazione di contenuti e gli impieghi professionali potrebbero contribuire alla crescita. Con nuovi produttori, maggiore capacità e prezzi in diminuzione, gli OLED si preparano così a raggiungere un pubblico più ampio, mentre la concorrenza tra fornitori potrebbe ridisegnare gli equilibri della filiera nei prossimi anni.