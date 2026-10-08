Atari annuncia THE 800XL, la riedizione non proprio economica del suo storico computer a 8 bit, in arrivo ad aprile 2027

Atari ha annunciato THE 800XL , una riproduzione fedele del suo computer a 8 bit più venduto, pensata per riportare a una nuova generazione la macchina e il suo ampio catalogo di giochi e software. Il progetto è firmato da Retro Games Ltd. , realtà nota per le molte riproduzioni dell'hardware degli anni Ottanta realizzate, mentre produzione e distribuzione sono affidate a PLAION REPLAI. È già possibile prenotarlo per 219,99 euro, con le prime spedizioni previste dal 23 aprile 2027.

Modello di punta

L'800XL originale fu lanciato nel 1983 ed è considerato dagli appassionati il modello di punta della linea di personal computer Atari. Il suo design a profilo ribassato racchiudeva un computer e uno slot per cartucce all'interno di una tastiera di dimensioni standard. Con 64 KB di memoria, chip personalizzati per grafica e audio e BASIC integrato, rappresentava un buon compromesso per videogiochi e applicazioni professionali. La nuova versione mantiene l'aspetto e le caratteristiche principali, tra cui la tastiera meccanica a grandezza naturale, l'Atari BASIC integrato e uno slot per cartucce funzionante, e vi affianca funzioni pensate per il pubblico moderno dei retrogamer.

Matt Burnett, VP of Strategic Operations di Atari, ha ricordato che l'800XL arrivò "quando i computer domestici stavano diventando una porta d'accesso al mondo dei videogiochi, della programmazione e della creatività". Secondo Burnett, la macchina offrì a un'intera generazione la possibilità di scoprire cosa si potesse fare con un computer, insieme a un catalogo di giochi e software di primo piano, ed è proprio questa combinazione a renderla una parte importante dell'eredità del marchio. Stuart Chiplin, COO di Retro Games Ltd., ha aggiunto che nel ricrearla "volevamo riprodurre non solo l'aspetto dell'originale, ma anche ciò che lo rendeva un computer così affascinante: la libertà che offriva alle persone di giocare, programmare e creare".

Sul fronte dei giochi, THE 800XL include 25 titoli preinstallati, tra cui Asteroids, BattleZone, Boulder Dash, Centipede, M.U.L.E., Millipede, Miner 2049er, Missile Command e The Seven Cities of Gold. Otto sono giochi originali Atari su licenza e diciassette sono titoli di terze parti. Altri due, Castle Crisis e Super Breakout, sono nascosti nel carosello dei giochi e si sbloccano collegando un controller analogico. È inoltre possibile caricare software da chiavette USB, con supporto a immagini di cartucce, dischi e cassette. La compatibilità è garantita con i giochi e programmi per Atari 400, 800, XL e XE, oltre ai giochi della console Atari 5200.