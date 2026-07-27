Atari ha firmato un accordo con Universal per trasformare 10 dei suoi giochi in film

Non è chiaro se ci siano già progetti definiti per tutti i titoli in questione, ma si tratta di giochi anche alquanto vecchi , alcuni dei quali difficilmente traducibili in lungometraggi, cosa che rende piuttosto curiosa questa operazione.

In base a quanto riferito dalla rivista cinematografica Deadline, sembra che Atari abbia siglato un accordo con Universal Pictures per trasformare 10 giochi del catalogo dell'etichetta videoludica in film , sebbene non siano ancora stati diffusi dati precisi.

I dieci titoli nell'accordo

D'altra parte, abbiamo visto arrivare film su giochi decisamente difficili da adattare, magari seguendo impostazioni diverse da quello che ci si si sarebbe aspettati, come con il film di Tetris, per esempio, dunque è difficile prevedere come possano svilupparsi i progetti in questione.

Un'immagine promozionale di Pong

In base a quanto riferito da Deadline, i dieci giochi compresi nell'accordo sarebbero i seguenti:

Asteroids

Adventure

Berzerk

Breakout

Centipede

Crystal Castles

Millipede

Missile Command

Pong

Yars' Revenge

Si tratta di alcuni dei videogiochi più antichi nella storia del medium in questione, e per alcuni di questi è davvero difficile immaginare un adattamento in forma cinematografica.

Eppure, l'accorso sembra riguardi soprattutto pellicole "d'azione e avventura su ampia scala", cosa che difficilmente viene da adattare a giochi come Pong e Breakout, tanto per fare due esempi, ma tant'è.

"Da oltre cinque decenni, Atari crea giochi e mondi che continuano a far parte della cultura popolare anche molto tempo dopo la loro uscita originale", ha affermato Wade Rosen, presidente e CEO di Atari.

"Siamo entusiasti di collaborare con Universal ed Entertainment 360 per portare lo spirito del nostro marchio iconico e dei nostri giochi su un nuovo mezzo di comunicazione".