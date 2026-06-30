Atari ha acquisito Thunderful, editore di SteamWorld, Planet of Lana, Replaced e altri

In un periodo caratterizzato da tagli e riduzioni, Atari sta evidentemente andando in controtendenza, avendo annunciato di aver acquisito Thunderful Games, o meglio di aver concluso l'acquisizione avviata già diversi mesi fa dello studio legato a SteamWorld, Planet of Lana, Replaced e vari altri titoli.

L'annuncio iniziale sull'operazione risale al luglio del 2025 e si parlava di una manovra da 5,2 milioni di dollari circa, che avrebbe portato Atari a controllare l'82% di Thunderful Group, di fatto come azionista di maggioranza e in controllo dell'etichetta.

Thunferful Group, a sua volta, contiene gli studi Coatsink, Early Morning Studio, Studio Fizbin, Thunderful Development e To The Sky, oltre agli editori Rising Star Games e Thunderful Publishing.