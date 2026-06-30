Atari ha acquisito Thunderful, editore di SteamWorld, Planet of Lana, Replaced e altri

In un periodo caratterizzato da tagli e riduzioni, Atari sta evidentemente andando in controtendenza, avendo annunciato di aver acquisito Thunderful Games, o meglio di aver concluso l'acquisizione avviata già diversi mesi fa dello studio legato a SteamWorld, Planet of Lana, Replaced e vari altri titoli.
L'annuncio iniziale sull'operazione risale al luglio del 2025 e si parlava di una manovra da 5,2 milioni di dollari circa, che avrebbe portato Atari a controllare l'82% di Thunderful Group, di fatto come azionista di maggioranza e in controllo dell'etichetta.
Thunferful Group, a sua volta, contiene gli studi Coatsink, Early Morning Studio, Studio Fizbin, Thunderful Development e To The Sky, oltre agli editori Rising Star Games e Thunderful Publishing.
Un'etichetta in grande espansione
Con un messaggio pubblicato nelle ore scorse, Thunderful ha annunciato di essere entrata a far parte della famiglia Atari, a dimostrazione del fatto che l'operazione dovrebbe essersi conclusa, a questo punto, nei termini che erano stati stabiliti.
"I nostri giochi figureranno ora nel catalogo Atari insieme a Bubsy 4D, Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered e Thief: The Dark Project Remastered", si legge nel messaggio, con una peculiare scelta di titoli che ricorda, in particolare, le varie acquisizioni fatte di recente da Atari.
Si tratta di un periodo di notevole espansione per la storica etichetta, ovviamente recuperata dal passato ma con un management completamente nuovo, che d recente ha acquisito anche Digital Eclipse, Implicit Conversions e Nightdive Studios.
Buona parte delle acquisizioni precedenti sono compagnie specializzate in retrogaming o recupero di titoli del passato attraverso rimasterizzazioni e remake, mentre nel caso di Thunderful siamo di fronte a un'etichetta indie più classica, che spazia in numerosi generi e che di recente ha pubblicato anche titoli di notevole richiamo come Planet of Lana, Planet of Lana 2, Replaced, Lost in Random: The Eternal Die, Cursed to Golf, Viewfinder e tanti altri attraverso la divisione Publishing.
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