Andreas Deptolla è il nuovo presidente della divisione europea di Atari

Atari ha annunciato oggi la nomina di Andreas Deptolla a presidente di Atari Europe , una nuova posizione che risponderà direttamente a Wade Rosen, presidente e CEO dell'azienda. In questo ruolo, Deptolla supervisionerà la crescente presenza europea di Atari, compresi gli studi di sviluppo nel Regno Unito e in Svezia, oltre alle attività aziendali in Germania.

Chi è Andreas Deptolla

"Da quando è entrato in Atari nel 2023, Andreas si è affermato come un leader prezioso e influente, contribuendo alla rinascita dell'azienda", ha dichiarato Rosen. "Nel suo nuovo ruolo, Andreas guiderà la nostra crescente presenza in Europa e avrà un ruolo chiave nel riaffermare Atari come marchio iconico nel settore videoludico e nella cultura pop."

Andreas Deptolla in foto

Deptolla continuerà inoltre a gestire il quartier generale europeo recentemente istituito a Münster, che rappresenta anche un importante polo tecnologico per l'azienda: da qui vengono infatti sviluppati prodotti come MobyGames, definito il database di videogiochi più completo al mondo, e viene garantito il collegamento tra le attività globali di Atari e le risorse di sviluppo dell'azienda in India.

Deptolla è un dirigente internazionale con una lunga esperienza. Entrato in Atari nell'agosto 2023 come Chief Technology Officer, con base a Münster, ha costituito e tuttora supervisiona le strutture di IT, ingegneria informatica, reportistica e analisi dati dell'azienda, elementi che hanno garantito ad Atari un vantaggio competitivo basato sui dati in un settore particolarmente competitivo come quello videoludico. Deptolla è stato anche artefice della presenza di Atari in India, a supporto delle iniziative tecnologiche e infrastrutturali globali dell'azienda.

Prima di entrare in Atari, Deptolla ha ricoperto il ruolo di presidente e membro del consiglio di amministrazione di ThrivePass, azienda con sede a Denver attiva nel settore dei benefit aziendali e della tecnologia, da lui stesso co-fondata nel 2014. Attualmente siede inoltre nei consigli di amministrazione della società di tecnologia per le risorse umane Wishlist e dell'editore videoludico Apogee Entertainment. "L'Europa rappresenta un potenziale enorme per Atari, non solo come mercato per i nostri giochi, ma anche come bacino di talenti e possibili partnership su cui possiamo contare per far crescere il business", ha dichiarato Deptolla. "Quest'ultimo anno è stato davvero decisivo per la nostra espansione europea, e ci sono cose molto interessanti in arrivo."

Atari ha inoltre nominato Richard Snowdon, CEO di Coatsink, vicepresidente degli studi per l'Europa, ruolo in cui supervisionerà i progetti di sviluppo videoludico dell'azienda nella regione, rispondendo direttamente ad Andreas Deptolla, presidente di Atari Europe.

Nei mesi scorsi, Atari ha portato a termine l'acquisizione di Thunderful Group, rafforzando così la propria presenza europea grazie all'ingresso dello studio britannico Coatsink e degli studi svedesi Stormteller Games ed Early Morning Studio.