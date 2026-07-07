Il controller Turtle Beach per Nintendo Switch 2 con design trasparente è al minimo storico su Amazon

Su Amazon, oggi, è disponibile una promozione che fa calare il costo del controller targato Turtle Beach per Nintendo Switch 2 con licenza ufficiale: l'offerta prevede uno sconto attivo del 17% per un prezzo finale d'acquisto di 24,99€ (minimo storico). Acquistalo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui in basso: Uno degli elementi distintivi di questo controller è l'illuminazione RGB personalizzabile, resa ancora più scenografica dal guscio trasparente che permette di vedere i circuiti interni del controller. Sono disponibili quattro modalità di illuminazione preimpostate, con possibilità di regolare intensità e luminosità per adattare lo stile del dispositivo alla propria configurazione da gaming.
Ulteriori dettagli sul controller
Le levette con tecnologia a effetto Hall garantiscono movimenti più accurati, una maggiore resistenza nel tempo e una riduzione del rischio di drift, offrendo un controllo più affidabile anche nelle sessioni di gioco più lunghe. Il controller integra inoltre il pulsante C dedicato a GameChat, che consente di accedere rapidamente alle funzioni principali della comunicazione senza dover interrompere l'azione.
La personalizzazione continua grazie ai due pulsanti posteriori programmabili, che possono essere rimappati per avere comandi più immediati e adattare il controller al proprio stile di gioco. Per completare l'esperienza, il dispositivo dispone di controlli audio integrati, D-pad dedicato e jack per cuffie da 3,5 mm.