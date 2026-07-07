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Il controller Turtle Beach per Nintendo Switch 2 con design trasparente è al minimo storico su Amazon

Su Amazon, oggi, è disponibile una promozione che fa calare al minimo storico il costo del controller targato Turtle Beach per Nintendo Switch 2 con licenza ufficiale.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   07/07/2026
Controller Switch 2

Su Amazon, oggi, è disponibile una promozione che fa calare il costo del controller targato Turtle Beach per Nintendo Switch 2 con licenza ufficiale: l'offerta prevede uno sconto attivo del 17% per un prezzo finale d'acquisto di 24,99€ (minimo storico). Acquistalo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui in basso: Uno degli elementi distintivi di questo controller è l'illuminazione RGB personalizzabile, resa ancora più scenografica dal guscio trasparente che permette di vedere i circuiti interni del controller. Sono disponibili quattro modalità di illuminazione preimpostate, con possibilità di regolare intensità e luminosità per adattare lo stile del dispositivo alla propria configurazione da gaming.

Ulteriori dettagli sul controller

Le levette con tecnologia a effetto Hall garantiscono movimenti più accurati, una maggiore resistenza nel tempo e una riduzione del rischio di drift, offrendo un controllo più affidabile anche nelle sessioni di gioco più lunghe. Il controller integra inoltre il pulsante C dedicato a GameChat, che consente di accedere rapidamente alle funzioni principali della comunicazione senza dover interrompere l'azione.

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La personalizzazione continua grazie ai due pulsanti posteriori programmabili, che possono essere rimappati per avere comandi più immediati e adattare il controller al proprio stile di gioco. Per completare l'esperienza, il dispositivo dispone di controlli audio integrati, D-pad dedicato e jack per cuffie da 3,5 mm.

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