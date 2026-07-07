Il controller Turtle Beach per Nintendo Switch 2 con design trasparente è al minimo storico su Amazon

Su Amazon, oggi, è disponibile una promozione che fa calare il costo del controller targato Turtle Beach per Nintendo Switch 2 con licenza ufficiale: l'offerta prevede uno sconto attivo del 17% per un prezzo finale d'acquisto di 24,99€ (minimo storico). Acquistalo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui in basso: Uno degli elementi distintivi di questo controller è l'illuminazione RGB personalizzabile, resa ancora più scenografica dal guscio trasparente che permette di vedere i circuiti interni del controller. Sono disponibili quattro modalità di illuminazione preimpostate, con possibilità di regolare intensità e luminosità per adattare lo stile del dispositivo alla propria configurazione da gaming.