Stando a quanto riportato dalla stampa locale, una scena di Spider-Man: Brand New Day è stata censurata in India: pare si trattasse di una sequenza di circa otto secondi che mostrava due personaggi che si scambiavano un bacio.

Non è dato sapere chi siano i protagonisti della scena in questione, e se avete visto i trailer pubblicati finora capirete che le possibilità sono in effetti diverse, visto che il Peter Parker di Tom Holland vorrebbe disperatamente riconquistare la sua MJ, che tuttavia nel frattempo è rimasta coinvolta in un'altra relazione.

Può darsi dunque che il bacio riguardi proprio MJ e il suo attuale ragazzo: un'ipotesi inevitabilmente dolorosa per il protagonista del film, che si troverebbe a dover affrontare ancora una volta le conseguenze di quanto accaduto nel finale di No Way Home.

E se invece c'entrasse in qualche modo l'ancora misterioso personaggio interpretato da Sadie Sink? Per scoprirlo dovremo per forza di cose avere ancora un paio di giorni di pazienza.