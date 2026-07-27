Stando a quanto riportato dalla stampa locale, una scena di Spider-Man: Brand New Day è stata censurata in India: pare si trattasse di una sequenza di circa otto secondi che mostrava due personaggi che si scambiavano un bacio.
Non è dato sapere chi siano i protagonisti della scena in questione, e se avete visto i trailer pubblicati finora capirete che le possibilità sono in effetti diverse, visto che il Peter Parker di Tom Holland vorrebbe disperatamente riconquistare la sua MJ, che tuttavia nel frattempo è rimasta coinvolta in un'altra relazione.
Può darsi dunque che il bacio riguardi proprio MJ e il suo attuale ragazzo: un'ipotesi inevitabilmente dolorosa per il protagonista del film, che si troverebbe a dover affrontare ancora una volta le conseguenze di quanto accaduto nel finale di No Way Home.
E se invece c'entrasse in qualche modo l'ancora misterioso personaggio interpretato da Sadie Sink? Per scoprirlo dovremo per forza di cose avere ancora un paio di giorni di pazienza.
Perché la censura?
Mentre crescono le aspettative nei confronti del debutto di Spider-Man: Brand New Day, che potrebbe incassare il doppio di Odissea, gli utenti indiani si trovano purtroppo di fronte all'ennesimo episodio di censura in relazione a una scena apparentemente innocua.
È infatti accaduta la stessa identica cosa al Superman di James Gunn, con i distributori indiani che hanno tagliato il bacio volante fra Clark Kent e Lois Lane, lungo circa trentatré secondi; e a Oppenheimer, che in India presentava una modifica digitale per coprire il corpo nudo di Florence Pugh.