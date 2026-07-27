Super Mario Galaxy 2 cambia il suo Metascore dopo 16 anni e va sul podio dei migliori giochi nella storia

Un caso particolare è emerso in questo periodo su Metacritic, dove assistiamo a un gioco che, a sedici anni dalla sua uscita sul mercato, si ritrova con un Metascore incrementato: Super Mario Galaxy 2 aumenta di un punto il proprio voto medio e accede così al podio dei migliori giochi nella storia.
Uscito nel 2010, Super Mario Galaxy 2 è un seguito diretto del precedente Galaxy, con il quale compone un micro-arco di enorme calibro per la serie Nintendo, rappresentando probabilmente gli apici assoluti dell'esperienza di Wii.
Non capita spesso, ma la lista delle recensioni di Super Mario Galaxy 2 è stata aggiornata di recente su Metacritic, modificando il voto medio del gioco, o "Metascore" e aumentandolo di un punto.
Un singolo punto che vale tanto
In sostanza, Super Mario Galaxy 2 ha visto il proprio Metascore salire da 97 a 98 di recente, e un singolo punto su un voto così alto determina un notevole cambiamento nel piazzamento in classifica generale.
Ora Super Mario Galaxy 2 si ritrova al terzo posto tra i giochi con la valutazione più alta nella storia.
Questa è la top ten all-time di Metacritic, in base a quanto riportato sul sito aggregatore:
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time - 99
- SoulCalibur - 98
- Super Mario Galaxy 2 - 98
- GTA IV - 98
- Super Mario Galaxy - 97
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild - 97
- Perfect Dark - 97
- Tony Hawk's Pro Skater 3 - 97
- Red Dead Redemption 2 - 97
- GTA V - 97
Si tratta giusto di una curiosità, ma è interessante notare questa variazione nella percezione generale del gioco, che ora risulta avere una valutazione superiore a quella del suo predecessore.