1

Super Mario Galaxy 2 cambia il suo Metascore dopo 16 anni e va sul podio dei migliori giochi nella storia

A distanza di 16 anni dalla sua uscita originale, Super Mario Galaxy 2 ottiene un voto in più su Metacritic e il suo punteggio medio ora lo pone sul podio dei migliori giochi di sempre.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   27/07/2026
Super Mario Galaxy 2 in un'immagine
Super Mario Galaxy 2
Super Mario Galaxy 2
News Video Immagini

Un caso particolare è emerso in questo periodo su Metacritic, dove assistiamo a un gioco che, a sedici anni dalla sua uscita sul mercato, si ritrova con un Metascore incrementato: Super Mario Galaxy 2 aumenta di un punto il proprio voto medio e accede così al podio dei migliori giochi nella storia.

Uscito nel 2010, Super Mario Galaxy 2 è un seguito diretto del precedente Galaxy, con il quale compone un micro-arco di enorme calibro per la serie Nintendo, rappresentando probabilmente gli apici assoluti dell'esperienza di Wii.

Non capita spesso, ma la lista delle recensioni di Super Mario Galaxy 2 è stata aggiornata di recente su Metacritic, modificando il voto medio del gioco, o "Metascore" e aumentandolo di un punto.

Un singolo punto che vale tanto

In sostanza, Super Mario Galaxy 2 ha visto il proprio Metascore salire da 97 a 98 di recente, e un singolo punto su un voto così alto determina un notevole cambiamento nel piazzamento in classifica generale.

Ora Super Mario Galaxy 2 si ritrova al terzo posto tra i giochi con la valutazione più alta nella storia.

Super Mario Galaxy 1 + 2, la recensione: torniamo a vedere le stelle! Super Mario Galaxy 1 + 2, la recensione: torniamo a vedere le stelle!

Questa è la top ten all-time di Metacritic, in base a quanto riportato sul sito aggregatore:

  • The Legend of Zelda: Ocarina of Time - 99
  • SoulCalibur - 98
  • Super Mario Galaxy 2 - 98
  • GTA IV - 98
  • Super Mario Galaxy - 97
  • The Legend of Zelda: Breath of the Wild - 97
  • Perfect Dark - 97
  • Tony Hawk's Pro Skater 3 - 97
  • Red Dead Redemption 2 - 97
  • GTA V - 97

Si tratta giusto di una curiosità, ma è interessante notare questa variazione nella percezione generale del gioco, che ora risulta avere una valutazione superiore a quella del suo predecessore.

#Voti della critica
Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Super Mario Galaxy 2 cambia il suo Metascore dopo 16 anni e va sul podio dei migliori giochi nella storia