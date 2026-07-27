Marvel voleva che Chris Evans tornasse, ma solo Avengers: Doomsday l'ha convinto

Chris Evans ha rivelato che Marvel voleva che tornasse a vestire i panni di Captain America, o meglio di Nomad, un'altra versione del personaggio, fin da prima che uscisse Endgame. Tuttavia solo Avengers: Doomsday l'ha convinto.

"Quando abbiamo finito di girare Endgame, nel 2018, Lou D'Esposito e Kevin Feige mi hanno portato fuori a cena e mi hanno detto: 'Ci piacerebbe continuare a fare film con Steve Rogers nei panni di Nomad'. E io ho risposto: 'Va bene, cos'avete in mente?'", ha detto Evans.

"La proposta era ottima, ma in quel momento non mi sembrava quella giusta. (...) Tenevo particolarmente al personaggio, volevo preservare quello che avevamo costruito. Tuttavia dissi semplicemente: 'Continuate a propormi delle idee'", e negli otto anni successivi Marvel non ha mai smesso di farlo.

"Credo di aver ricevuto almeno una dozzina di proposte", ha rivelato l'attore. "A un certo punto inizi a pensare che forse quello è davvero il punto finale, che semplicemente non è la cosa giusta perché non è la cosa giusta."