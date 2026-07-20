Avengers: Doomsday, ecco il trailer ufficiale del nuovo film del Marvel Cinematic Universe

La data di uscita è confermata per il 16 dicembre al cinema , e il nuovo video mostra alcuni elementi molto particolari del film, in particolare con quello che sembra essere una sorta di scontro generale che coinvolge gli Avengers e gli X-Men , ovvero i due gruppi di personaggi che si ritroveranno all'interno di questo nuovo blockbuster Marvel.

Marvel ha pubblicato oggi il trailer ufficiale di Avengers: Doomsday , che per la prima volta consente di dare un'occhiata più approfondita al nuovo e attesissimo film principale del Marvel Cinematic Universe , in arrivo a fine anno.

Uno spettacolare incontro/scontro

Il trailer, visibile qui sotto, mostra per la prima volta varie scene del film in un video più lungo e approfondito, con quasi due minuti e mezzo di montaggio costruito ovviamente per non svelare molto, anticipando però parecchie sorprese.

In tutto questo emerge ovviamente la figura di Doctor Doom, destinata a rappresentare un elemento chiave nella storia del nuovo film e una sorta di maestro nello sfruttare possibili divisioni e contrasti fra gruppi di super-eroi, dunque è possibile che qualcosa del genere sia in serbo anche per questo nuovo capitolo dell'MCU.

Avengers: Doomsday appare dunque come un vero e proprio incontro di universi differenti, destinati a creare un attrito alquanto esplosivo, da quanto possiamo vedere anche in questo spettacolare trailer. L'appuntamento è per il 16 dicembre al cinema.

Nel frattempo abbiamo scoperto la durata di Avengers: Doomsday e la prima immagine ufficiale del film, che raccoglie i vari personaggi principali.