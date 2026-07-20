Avengers: Doomsday, ecco il trailer ufficiale del nuovo film del Marvel Cinematic Universe

Marvel ha pubblicato oggi il trailer ufficiale di Avengers: Doomsday, che per la prima volta consente di dare un'occhiata più approfondita al nuovo e attesissimo film principale del Marvel Cinematic Universe, in arrivo a fine anno.
La data di uscita è confermata per il 16 dicembre al cinema, e il nuovo video mostra alcuni elementi molto particolari del film, in particolare con quello che sembra essere una sorta di scontro generale che coinvolge gli Avengers e gli X-Men, ovvero i due gruppi di personaggi che si ritroveranno all'interno di questo nuovo blockbuster Marvel.
Dall'incontro/scontro parte una nuova fase essenziale per tutto l'universo cinematografico di Marvel, che comprende anche vari altri personaggi come i Fantastici 4, i Thunderbolts e vari altri super-eroi.
Uno spettacolare incontro/scontro
Il trailer, visibile qui sotto, mostra per la prima volta varie scene del film in un video più lungo e approfondito, con quasi due minuti e mezzo di montaggio costruito ovviamente per non svelare molto, anticipando però parecchie sorprese.
In tutto questo emerge ovviamente la figura di Doctor Doom, destinata a rappresentare un elemento chiave nella storia del nuovo film e una sorta di maestro nello sfruttare possibili divisioni e contrasti fra gruppi di super-eroi, dunque è possibile che qualcosa del genere sia in serbo anche per questo nuovo capitolo dell'MCU.
Avengers: Doomsday appare dunque come un vero e proprio incontro di universi differenti, destinati a creare un attrito alquanto esplosivo, da quanto possiamo vedere anche in questo spettacolare trailer. L'appuntamento è per il 16 dicembre al cinema.
Nel frattempo abbiamo scoperto la durata di Avengers: Doomsday e la prima immagine ufficiale del film, che raccoglie i vari personaggi principali.