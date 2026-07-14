Svelata la durata di Avengers: Doomsday, prevendite aperte dal 20 luglio

Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, Avengers: Doomsday avrà una durata indicativa di 2 ore e 45 minuti . Il dato non sarebbe ancora definitivo, ma l'imminente avvio delle prevendite dei biglietti, previsto per il 20 luglio, rende improbabili modifiche sostanziali al montaggio finale, dal momento che eventuali variazioni significative influenzerebbero la programmazione delle sale cinematografiche.

Con questa durata, il film si posizionerebbe tra le produzioni Marvel più lunghe degli ultimi anni. Avengers: Infinity War si fermava infatti a due ore e trenta minuti, mentre Avengers: Endgame raggiungeva esattamente le tre ore, lasciando Doomsday in una posizione intermedia tra i due precedenti capitoli.

La stessa fonte ritiene inoltre probabile l'arrivo del primo trailer completo nel corso della prossima settimana, in concomitanza con l'apertura delle prevendite e con il panel dei Marvel Studios previsto durante il San Diego Comic-Con del 25 luglio. Finora il pubblico ha potuto vedere soltanto alcuni teaser, mentre il trailer esteso mostrato durante il CinemaCon è rimasto esclusivo per i partecipanti all'evento.

Sul fronte dei contenuti, le informazioni ufficiali sul film restano ancora limitate. È confermato il ritorno di Robert Downey Jr., che interpreterà Doctor Doom, mentre nel cast saranno presenti numerosi eroi dell'universo Marvel e diversi attori della storica saga cinematografica degli X-Men, tra cui James Marsden e Patrick Stewart.

Nel fine settimana è inoltre emersa una prima immagine promozionale e alcuni concept art che hanno offerto uno sguardo preliminare al gruppo principale di personaggi coinvolti nella pellicola. Per dettagli più concreti sulla trama, tuttavia, sarà probabilmente necessario attendere le novità previste nel corso del Comic-Con di San Diego.