Avengers: Doomsday non vedrà il ritorno della Jean Grey di Famke Janssen... o quantomeno è ciò che sostiene l'attrice, che si è detta amareggiata per non essere stata chiamata, a differenza di diversi suoi colleghi.

"Non sono affatto brava a mantenere i segreti, quindi dico sempre a tutti: 'Sono la peggior attrice del mondo perché mi si legge tutto in faccia'. Lo si capisce subito", ha detto l'attrice durante la SpaceCon. "Credo che abbiano commesso un errore ma, ehi, chi sono io per dirlo? Sono solo una persona che la pensa così."

Tempo fa Chris Claremont sosteneva che anche Famke Janssen fosse stata reclutata per Avengers: Doomsday, insieme ai vari Patrick Stewart, Ian McKellen, James Marsden, Rebecca Romijn, Alan Cumming e Kelsey Grammer.

Esiste dunque la possibilità che che le recenti dichiarazioni della Janssen siano in realtà un tentativo di depistaggio, come accaduto nel caso di Andrew Garfield in relazione alla sua presenza in Spider-Man: No Way Home?