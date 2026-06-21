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Avengers: Doomsday non vedrà il ritorno della Jean Grey di Famke Janssen?

Stando alle parole di Famke Janssen, la sua Jean Grey non sarà presente nel cast di Avengers: Doomsday

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   21/06/2026
Famke Janssen

Avengers: Doomsday non vedrà il ritorno della Jean Grey di Famke Janssen... o quantomeno è ciò che sostiene l'attrice, che si è detta amareggiata per non essere stata chiamata, a differenza di diversi suoi colleghi.

"Non sono affatto brava a mantenere i segreti, quindi dico sempre a tutti: 'Sono la peggior attrice del mondo perché mi si legge tutto in faccia'. Lo si capisce subito", ha detto l'attrice durante la SpaceCon. "Credo che abbiano commesso un errore ma, ehi, chi sono io per dirlo? Sono solo una persona che la pensa così."

Tempo fa Chris Claremont sosteneva che anche Famke Janssen fosse stata reclutata per Avengers: Doomsday, insieme ai vari Patrick Stewart, Ian McKellen, James Marsden, Rebecca Romijn, Alan Cumming e Kelsey Grammer.

Avengers: Doomsday vedrà il ritorno di un'attrice, rivela un autore Avengers: Doomsday vedrà il ritorno di un'attrice, rivela un autore

Esiste dunque la possibilità che che le recenti dichiarazioni della Janssen siano in realtà un tentativo di depistaggio, come accaduto nel caso di Andrew Garfield in relazione alla sua presenza in Spider-Man: No Way Home?

Non si tratta dell'unica assenza

L'annuncio dell'enorme cast di Avengers: Doomsday ha confermato fin da subito alcune importanti defezioni proprio tra le fila degli X-Men originali, visto che oltre a Famke Janssen mancheranno anche attori come Hugh Jackman, Halle Berry, Anna Paquin, Shawn Ashmore ed Elliot Page.

La Jean Grey di Famke Janssen
La Jean Grey di Famke Janssen

Tuttavia, come già detto, per questi grandi crossover la segretezza è un elemento essenziale e i produttori ci tengono a preservare l'effetto sorpresa fino all'arrivo nelle sale, dunque esiste la possibilità che la Janssen stia provando a fare proprio questo: staremo a vedere.

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