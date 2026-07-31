Il film di Elden Ring pare abbia concluso le riprese, ma la produzione prosegue in A24

La questione viene riportata da Polygon ma il messaggio non è più visibile al momento su Instagram, dunque non possiamo confermare la questione, considerando che il post è forse stato rimosso a causa di un accordo di riservatezza.

Il messaggio era stato pubblicato da Sean Schofield, un membro della crew impegnata nelle riprese del film diretto da Alex Garland, nel quale si leggevano dei ringraziamenti da parte del regista e altri produttori insieme a una sorta di regalo, consegnato per la conclusione delle riprese.

Sembra proprio che il film di Elden Ring abbia concluso una parte importante della sua produzione, probabilmente con la fine delle riprese in base a un post che era stato pubblicato sui social ma che non risulta più visibile.

Un'attesa ancora molto lunga

"Il lavoro dei sogni definitivo", pare abbia scritto Schofield nel messaggio, "6 mesi di sangue, sudore e lacrime per creare la roba più fantastica mai vista, lavorando insieme ai migliori dei migliori".

"Non posso condividere nient'altro per molto tempo", proseguiva poi il messaggio, "ma non potrei essere più orgoglioso di quanto abbiamo fatto".

In base alle informazioni raccolte, è molto probabile che il film di Elden Ring abbia concluso le riprese, ma questo rappresenta solo una parte della lunga produzione che proseguirà all'interno di A24 per oltre un anno.

La data di uscita della pellicola è infatti fissata per il 3 marzo 2028, dunque l'attesa per il lancio è ancora estremamente lunga, sebbene i materiali cominceranno probabilmente ad arrivare nei prossimi mesi, fra trailer, informazioni e immagini.

In precedenza abbiamo visto un video che sembrava mostrare un'ambientazione del film, che peraltro sembra avere un budget da capogiro.