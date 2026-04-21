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Il film di Elden Ring pare avere un budget da capogiro

Stanno emergendo sempre più dettagli sul film di Elden Ring, che pare essere stato una grossa produzione in termini di budget.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   21/04/2026
Un artwork di Elden Ring

L'atteso adattamento cinematografico di Elden Ring, diretto da Alex Garland e prodotto da A24, si preannuncia come un vero e proprio kolossal. Secondo alcune fonti di The Hollywood Reporter, la pellicola potrà contare su un budget "ben oltre" i 100 milioni di dollari e avrà "circa" 100 giorni di riprese.

Una grossa produzione

La testata ha rincarato la dose, definendo la pellicola come "il progetto più grande e ambizioso di A24". Cifre e tempistiche che confermano come il film di Elden Ring sarà la produzione in assoluto più costosa per la celebre casa di produzione, superando titoli recenti e di peso come Civil War o l'imminente Marty Supreme con Timothée Chalamet.

Una scena di Elden Ring
Una scena di Elden Ring

Nel frattempo, è stato svelato anche il cast. È di ieri l'annuncio che Cailee Spaeny (già vista in Alien: Romulus) avrà un ruolo da protagonista. Sarà affiancata da nomi di grosso calibro come Ben Whishaw, Kit Connor, Peter Serafinowicz e Nick Offerman.

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Al momento vige il massimo riserbo su chi interpreterà chi, ma tra gli appassionati sono già partite le speculazioni: c'è chi immagina la Spaeny nei panni di Melina e vede Offerman perfetto per il ruolo di Alexander Pugno di Ferro.

Per sapere la verità bisognerà essere pazienti: l'arrivo del film nelle sale è fissato per il 3 marzo 2028. Un investimento a lungo termine e di proporzioni mastodontiche, ma pienamente giustificato dal successo planetario del videogioco lanciato da FromSoftware nel 2022, un fenomeno culturale recentemente arricchito dall'acclamata espansione Shadow of the Erdtree e dallo spin-off multiplayer Nightreign.

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