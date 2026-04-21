Il film di Elden Ring pare avere un budget da capogiro

L'atteso adattamento cinematografico di Elden Ring , diretto da Alex Garland e prodotto da A24, si preannuncia come un vero e proprio kolossal. Secondo alcune fonti di The Hollywood Reporter, la pellicola potrà contare su un budget "ben oltre" i 100 milioni di dollari e avrà "circa" 100 giorni di riprese.

Una grossa produzione

La testata ha rincarato la dose, definendo la pellicola come "il progetto più grande e ambizioso di A24". Cifre e tempistiche che confermano come il film di Elden Ring sarà la produzione in assoluto più costosa per la celebre casa di produzione, superando titoli recenti e di peso come Civil War o l'imminente Marty Supreme con Timothée Chalamet.

Una scena di Elden Ring

Nel frattempo, è stato svelato anche il cast. È di ieri l'annuncio che Cailee Spaeny (già vista in Alien: Romulus) avrà un ruolo da protagonista. Sarà affiancata da nomi di grosso calibro come Ben Whishaw, Kit Connor, Peter Serafinowicz e Nick Offerman.

Al momento vige il massimo riserbo su chi interpreterà chi, ma tra gli appassionati sono già partite le speculazioni: c'è chi immagina la Spaeny nei panni di Melina e vede Offerman perfetto per il ruolo di Alexander Pugno di Ferro.

Per sapere la verità bisognerà essere pazienti: l'arrivo del film nelle sale è fissato per il 3 marzo 2028. Un investimento a lungo termine e di proporzioni mastodontiche, ma pienamente giustificato dal successo planetario del videogioco lanciato da FromSoftware nel 2022, un fenomeno culturale recentemente arricchito dall'acclamata espansione Shadow of the Erdtree e dallo spin-off multiplayer Nightreign.