Ti serve un nuovo controller? Il gamepad Xbox compatibile anche con PC è in offerta su Amazon (quasi) al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del controller per Xbox e PC a 45,31€, solo 32 centesimi in più rispetto al minimo storico . Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui sotto: Il controller Xbox presenta un design aggiornato pensato per offrire comfort e precisione durante lunghe sessioni di gioco. Le superfici modellate e la geometria raffinata migliorano l'ergonomia, mentre l'impugnatura antiscivolo su grilletti, pulsanti dorsali e parte posteriore garantisce una presa sicura e stabile in ogni situazione.

Ulteriori dettagli sul controller

Uno degli elementi distintivi è la croce direzionale ibrida, progettata per offrire maggiore controllo e reattività, permettendo ai giocatori di mantenere sempre la massima concentrazione sull'azione. Il controller include anche il pratico pulsante Condividi, che consente di acquisire e condividere rapidamente screenshot, clip video e altri contenuti senza interrompere il gameplay.

Dal punto di vista della connettività, il dispositivo si collega facilmente a console e PC tramite porta USB-C, assicurando una connessione immediata e affidabile. Inoltre, supporta l'associazione con più dispositivi contemporaneamente, come console Xbox, computer e dispositivi mobili, permettendo di passare da uno all'altro in modo rapido e intuitivo.

Il controller è alimentato da batterie AA, con un'autonomia che può raggiungere fino a 40 ore di utilizzo. Infine, è presente un ingresso jack da 3,5 mm.