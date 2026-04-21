Apple lavora a una fotocamera ad alta risoluzione per iPhone, sfidando i produttori cinesi nel settore imaging mobile

Secondo recenti indiscrezioni, Apple starebbe lavorando a un importante aggiornamento hardware per la fotocamera degli iPhone, concentrandosi in particolare su un nuovo sensore teleobiettivo periscopico da 200 megapixel. Questa mossa avrebbe l'obiettivo di colmare il divario tecnologico con diversi produttori cinesi, che negli ultimi anni hanno investito milioni di dollari nello sviluppo di sistemi fotografici ad altissima risoluzione.

Le voci indicano che Apple, dopo aver già sperimentato sensori avanzati per la fotocamera principale, starebbe ora testando la stessa tecnologia anche per il comparto zoom. Il periscopio teleobiettivo, introdotto per la prima volta con i modelli Pro più recenti, potrebbe quindi ricevere un significativo salto generazionale in termini di qualità e definizione.