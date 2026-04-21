Apple lavora a una fotocamera ad alta risoluzione per iPhone, sfidando i produttori cinesi nel settore imaging mobile

Secondo recenti indiscrezioni, Apple starebbe lavorando a un importante aggiornamento hardware per la fotocamera degli iPhone, concentrandosi in particolare su un nuovo sensore teleobiettivo periscopico da 200 megapixel. Questa mossa avrebbe l'obiettivo di colmare il divario tecnologico con diversi produttori cinesi, che negli ultimi anni hanno investito milioni di dollari nello sviluppo di sistemi fotografici ad altissima risoluzione.
Le voci indicano che Apple, dopo aver già sperimentato sensori avanzati per la fotocamera principale, starebbe ora testando la stessa tecnologia anche per il comparto zoom. Il periscopio teleobiettivo, introdotto per la prima volta con i modelli Pro più recenti, potrebbe quindi ricevere un significativo salto generazionale in termini di qualità e definizione.
Quali sarebbero i vantaggi di questo nuovo sensore per i prossimi iPhone?
Il sensore da 200MP consentirebbe di ottenere immagini estremamente dettagliate, migliorando la resa degli scatti zoomati e riducendo la perdita di qualità tipica degli ingrandimenti digitali. Inoltre, una risoluzione così elevata permetterebbe maggiore libertà di ritaglio e la possibilità di stampare immagini in grande formato senza degrado visibile.
Secondo le informazioni circolate, diversi produttori cinesi avrebbero già investito circa 30 milioni di dollari nello sviluppo di tecnologie simili, accelerando la competizione nel settore della fotografia mobile. Questo avrebbe spinto Apple a valutare soluzioni analoghe per mantenere la propria posizione di leadership nel mercato premium degli smartphone.
Vedremo questa nuova tecnologia già su iPhone 18?
Al momento, non è chiaro quando questa tecnologia potrebbe arrivare sugli iPhone commerciali. Le fonti suggeriscono che l'adozione di un sensore da 200MP potrebbe richiedere diversi anni, seguendo la tipica strategia graduale di implementazione dell'azienda.
Il sistema di fotocamere future potrebbe arrivare a includere più sensori da 200MP, anche se l'unico elemento che non risulta ancora coinvolto in queste indiscrezioni è il modulo ultragrandangolare.
È importante sottolineare che queste informazioni provengono da fonti non ufficiali e da insider del settore, come il noto leaker Digital Chat Station, il quale non ha sempre un track record perfetto in termini di affidabilità.