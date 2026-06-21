Abbiamo provato Cosmic Fear allo Steam Next Fest: l'horror cosmico di un solo sviluppatore italiano

L'uscita è prevista per il 9 settembre e, dopo aver provato la demo disponibile durante lo Steam Next Fest, ci siamo fatti un'idea più chiara di ciò che questo particolare horror italiano ha da offrire.

Lo sviluppatore non è certo alla sua prima esperienza. In passato ha già pubblicato The Land of Pain e The Alien Cube , due titoli accomunati dalla stessa passione per l'orrore cosmico. Non a caso, Cosmic Fear viene presentato come un nuovo capitolo ambientato nello stesso universo narrativo.

Come sempre, Steam Next Fest rappresenta un'ottima occasione per scoprire qualche interessante novità tra i tanti titoli indie che arrivano ogni giorno sulla piattaforma di Valve, soprattutto grazie alle numerose demo messe a disposizione dei giocatori. Tra queste non mancano gli horror, un genere particolarmente prolifico in ambito indipendente: uno dei progetti che ha attirato la nostra attenzione è stato Cosmic Fear , un horror ispirato all'immaginario lovecraftiano sviluppato in Unreal Engine 5 da una sola persona: l'italiano Alessandro Guzzo.

Lovecraft e alieni

L'avventura si apre con una lettera indirizzata a Benedict West, ricercatore dell'occulto e protagonista della storia. A scriverla sono i fratelli Ethan e Howard Thorne, che lo invitano nella loro proprietà situata ai margini di una foresta dove stanno accadendo fenomeni inquietanti. Secondo i due uomini, la notte del 14 settembre avrà luogo un oscuro rituale destinato a richiamare forze provenienti da oltre lo spazio e il tempo.

Concluse le premesse, ci ritroviamo in un luogo isolato pronti ad addentrarci in una foresta avvolta dalla nebbia. L'esperienza è interamente in prima persona e propone un sistema di controllo estremamente semplice: il protagonista può correre, saltare, abbassarsi e interagire con gli elementi dello scenario.

Per gran parte della demo Cosmic Fear si avvicina molto alla struttura di un walking simulator, puntando soprattutto sulla narrazione e sull'atmosfera. L'ambientazione dà inizialmente l'impressione di essere una vasta area aperta composta da boschi, rive lacustri e abitazioni sparse, anche se alcuni limiti invisibili guidano il giocatore senza compromettere la sensazione di trovarsi in una zona remota e ostile.

Nel gioco ci ritroveremo in una zona rurale sperduta avvolta da un'inquietante nebbia

L'esplorazione ruota principalmente attorno alla raccolta di lettere, appunti e documenti che permettono di ricostruire gli eventi avvenuti nella zona. Non mancano dettagli macabri e scene che suggeriscono l'intervento di qualcosa di decisamente non umano. I riferimenti a una gigantesca creatura apparsa nel lago sono evidenti fin dalle prime fasi, tra tracce di sangue e resti umani disseminati lungo la riva.

È proprio l'atmosfera a rappresentare l'aspetto più riuscito della demo. Tra culti segreti, orrori cosmici e una presenza aliena che emerge sempre più chiaramente verso il finale della demo, il gioco riesce a stimolare la curiosità e a spingere il giocatore a scoprire cosa si nasconda realmente dietro quella foresta apparentemente tranquilla. Chi cerca un horror maggiormente focalizzato sul gameplay, tuttavia, potrebbe trovare l'esperienza meno coinvolgente.