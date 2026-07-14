Ubisoft prevede un periodo più tranquillo dopo Assassin’s Creed Black Flag Resynced, ma guarda al rilancio dal 2027

Con l'arrivo di Assassin's Creed Black Flag Resynced , remake dell'apprezzato capitolo piratesco della serie, Ubisoft ha lanciato uno dei suoi giochi più importanti dell'anno, se non proprio il più importante in assoluto. Guardando al calendario dei prossimi mesi, la line-up dell'azienda appare relativamente contenuta: tra i titoli già confermati figura Rayman Legends Retold , previsto per ottobre, mentre diversi altri progetti annunciati non hanno ancora una finestra di lancio definita.

Sì, ci sono ancora i live service

La stessa Ubisoft, nel suo recente rapporto finanziario, ha riconosciuto che dopo Black Flag Resynced l'azienda entrerà in un periodo caratterizzato da un numero inferiore di pubblicazioni. Il documento parla infatti di una "line-up di nuove uscite più leggera", che sarà seguita da "lanci più importanti nell'anno fiscale 2027-2028", corrispondente al periodo compreso tra il 1° aprile 2027 e il 31 marzo 2028.

Secondo la società, il biennio fiscale 2027-2028 e 2028-2029 sarà caratterizzato da una produzione di contenuti "significativamente più ampia" legata ai suoi marchi principali, tra cui Assassin's Creed, Far Cry e Ghost Recon.

Ubisoft prevede inoltre un'accelerazione delle attività legate ai giochi live service che, insieme a un calendario di pubblicazioni più ricco, a un portafoglio di produzioni riorganizzato e alla prosecuzione delle misure di riduzione dei costi fissi, dovrebbe portare a quello che l'azienda definisce "un importante rimbalzo con il ritorno a un flusso di cassa libero positivo".

Pur senza entrare nei dettagli, il publisher ha confermato di avere in programma altri giochi premium basati su proprietà intellettuali già affermate, che saranno annunciati in un secondo momento. Tra i progetti già noti figurano Assassin's Creed Hexe, descritto come un episodio più oscuro della serie ambientato durante un momento cruciale della storia, e Assassin's Creed Jade, capitolo destinato al mercato mobile. Restano inoltre in sviluppo titoli attesi da tempo come Beyond Good and Evil 2, ormai una specie di leggenda del settore, mentre il prossimo Far Cry continua a essere ancora un mistero, nonostante le voci che lo riguardano.