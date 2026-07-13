Un interessante indizio su Assassin's Creed Hexe sembra emergere da Black Flag Resynced

Continuano a mancare informazioni ufficiali su Assassin's Creed Hexe, dunque se un frammento di informazione arriva direttamente da Ubisoft questo diventa automaticamente interessante, per quanto vago possa essere: a quanto pare, un indizio sull'ambientazione di Assassin's Creed Hexe è stato scoperto in Assassin's Creed: Black Flag Resynced.
Non è detto che l'elemento in questione sia effettivamente da legare al prossimo capitolo della serie, ma considerando il suo posizionamento sembra alquanto chiaro che possa essere un riferimento al nuovo Assassin's Creed in sviluppo, anche perché sembra legarsi in maniera ideale alle voci di corridoio emerse finora.
Prima di tutto, avvertiamo che potrebbe trattarsi di uno spoiler, dunque se non volete anticipazioni evitate di leggere quanto segue, sebbene l'elemento in questione non riguardi direttamente la storia di Assassin's Creed: Black Flag Resynced, dunque dovrebbe essere alquanto innocuo.
Un edificio particolare
L'indizio deriva da quanto è possibile vedere all'interno dell'Animus Ego, il nuovo dispositivo derivato dalle ricerche di Abstergo che è stato introdotto in Assassin's Creed Shadows e inserito anche in Assassin's Creed Black Flag Resynced.
Accedendo a questo all'interno del nuovo capitolo appena pubblicato da Ubisoft è possibile vedere una serie di punti di riferimento che sembrano riferirsi a vari capitoli della serie: una piramide per Assassin's Creed Origins, una stoa greca riferita ad Assassin's Creed Odyssey, un edificio vichingo da Assassin's Creed Valhalla, un castello giapponese per Assassin's Creed Shadows e una costruzione abbaside che sembra riferirsi ad Assassin's Creed Mirage.
Tra questi spicca però una chiesa che sembra essere la Cattedrale di San Lorenzo presente a Norimberga, cosa che fa pensare si tratti di un riferimento diretto all'ambientazione di Assassin's Creed Hexe, in linea in effetti con le previsioni.
Il prossimo capitolo della serie dovrebbe infatti calarci nel periodo della caccia alle streghe in Europa, e più precisamente nella zona della Germania forse presso Würzburg, che in effetti non è lontano da Norimberga.
Si tratterebbe dunque di una prima testimonianza effettivamente "ufficiale" sull'ambientazione prevista per Assassin's Creed Hexe, in mezzo a tante voci di corridoio. Per il resto, dai rumor è emerso che la storia dovrebbe basarsi su una protagonista chiamata Annika, forse discendente da Claudia, sorella di Azio Auditore, con quest'ultimo che potrebbe farle da mentore (sebbene la cosa non sia cronologicamente corretta, potrebbe diventarlo attraverso qualche escamotage).