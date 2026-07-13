Un interessante indizio su Assassin's Creed Hexe sembra emergere da Black Flag Resynced

Continuano a mancare informazioni ufficiali su Assassin's Creed Hexe, dunque se un frammento di informazione arriva direttamente da Ubisoft questo diventa automaticamente interessante, per quanto vago possa essere: a quanto pare, un indizio sull'ambientazione di Assassin's Creed Hexe è stato scoperto in Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

Non è detto che l'elemento in questione sia effettivamente da legare al prossimo capitolo della serie, ma considerando il suo posizionamento sembra alquanto chiaro che possa essere un riferimento al nuovo Assassin's Creed in sviluppo, anche perché sembra legarsi in maniera ideale alle voci di corridoio emerse finora.

Prima di tutto, avvertiamo che potrebbe trattarsi di uno spoiler, dunque se non volete anticipazioni evitate di leggere quanto segue, sebbene l'elemento in questione non riguardi direttamente la storia di Assassin's Creed: Black Flag Resynced, dunque dovrebbe essere alquanto innocuo.