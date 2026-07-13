Riconquistare Khazad-dûm a 2 euro: The Lord of the Rings: Return to Moria in super sconto su Instant Gaming

Scavare nelle profondità delle Montagne Nebbiose alla ricerca delle glorie perdute del popolo di Durin non è mai stato così economico per gli appassionati dell'universo di J.R.R. Tolkien. The Lord of the Rings: Return to Moria subisce infatti un taglio di prezzo clamoroso, allontanandosi drasticamente dal listino originale italiano di 25,00€. Il portale propone la chiave digitale per Steam a soli 1,99€ al netto delle tasse. Una volta giunti alla schermata di pagamento, il calcolo dell'imposta porta la spesa finale definitiva a appena 2,43€ IVA inclusa. Parliamo del ribasso del 92% indicato a schermo, che si traduce in un risparmio effettivo del 90,28% sul prezzo finale comprensivo di tasse. Se siete pronti a rispondere alla chiamata, potete acquistare il gioco cliccando sul box informativo posizionato qui sopra oppure sfruttando il link diretto alla pagina prodotto .

Un'avventura nanica nella Quarta Era della Terra di Mezzo

Sviluppato da Free Range Games, The Lord of the Rings: Return to Moria si inserisce in un punto della linea temporale estremamente affascinante, posizionandosi subito dopo la distruzione dell'Anello Unico e la caduta di Sauron. La storia si apre con il leggendario Gimli che convoca una compagnia di Nani con un obiettivo monumentale: riconquistare e ripopolare le miniere di Khazad-dûm, ormai infestate da rimasugli di Orchi, Goblin e minacce ben più oscure nate nell'ombra. Nei panni di un nano personalizzabile, il giocatore viene gettato in un profondo labirinto generato in modo procedurale, dove ogni spedizione riserva layout differenti, risorse nascoste e pericoli imprevisti, garantendo un'atmosfera misteriosa e fedele alle descrizioni letterarie.

Il gameplay fonde le dinamiche classiche dei survival ad alta cooperazione con una forte impronta narrativa ed esplorativa. Per sopravvivere nel sottosuolo occorre gestire saggiamente la luce, la fame, la temperatura e persino la salute mentale del proprio personaggio, messa a dura prova dall'oscurità opprimente. Il loop di gioco si divide tra crafting, costruzione di basi e combattimento tattico, mentre si difendono le proprie installazioni per sopravvivere alle orde di nemici che verranno attirate dal rumore dei picconi.

Il titolo su PC brilla particolarmente se giocato in compagnia, supportando sessioni cooperative online che ospitano fino a 8 giocatori contemporaneamente. Tra una picconata e l'altra, i nani possono persino intonare storici canti di miniera per farsi forza a vicenda. Trovare un'esperienza cooperativa così ricca e strutturata a una cifra poco più che simbolica rappresenta l'affare ideale per radunare il proprio gruppo di amici su Steam.