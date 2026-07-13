TSMC accelera sul processo produttivo a 1,4 nanometri: il primo impianto dovrebbe essere pronto nel 2027

TSMC continua a spingere sull'innovazione nel settore dei semiconduttori e, mentre i primi chip realizzati con il processo produttivo a 2 nanometri devono ancora arrivare sul mercato, l'azienda starebbe già compiendo importanti progressi nello sviluppo della futura tecnologia A14 a 1,4 nanometri.

Secondo le ultime indiscrezioni, il produttore taiwanese non avrebbe incontrato particolari difficoltà durante lo sviluppo del nuovo nodo produttivo.

La costruzione del primo impianto dedicato a questa tecnologia starebbe procedendo secondo i programmi e il completamento sarebbe previsto entro aprile 2027. Una volta terminata la costruzione, TSMC dovrebbe avviare la produzione pilota nel terzo trimestre del 2027, mentre la produzione su larga scala dovrebbe iniziare nel corso del 2028.