Basta foto e video inutili: la nuova funzione di WhatsApp permetterà di ripulire i Canali in un attimo

Per ovviare al problema, WhatsApp aveva iniziato a sviluppare una soluzione già con la beta per Android 2.26.19.4, ma lo strumento era ancora incompleto. Con la versione 2.26.30.4, distribuita attraverso Google Play Store, la nuova gestione dello spazio è diventata disponibile per un primo gruppo di beta tester.

I Canali WhatsApp possono occupare una quantità considerevole di memoria in poco tempo . Foto, video, messaggi vocali e sticker condivisi dagli amministratori vengono infatti salvati sul dispositivo e, nel caso delle pagine più attive, possono accumularsi rapidamente nel corso delle settimane.

Cancellare i file dei Canali senza perdere i contenuti importanti

La funzione presente in beta offre due percorsi differenti. Il primo si trova nella schermata informativa di ciascun Canale, dove compare una nuova opzione per controllare i contenuti archiviati localmente. Prima di procedere con la cancellazione, è possibile filtrare i file per categoria, separando fotografie, filmati, sticker e note vocali. Questo sistema evita di dover scorrere manualmente tutti gli elementi condivisi, come avviene nella versione stabile dell'app. Diventa quindi possibile intervenire soltanto sui contenuti più pesanti, eliminando per esempio i video senza rimuovere immagini o registrazioni audio che si desidera conservare.

Il secondo accesso è stato inserito nella scheda Aggiornamenti. Tenendo premuto su un Canale e aprendo il menu con le opzioni aggiuntive, appare il comando per cancellarne i file multimediali. Da questa schermata si possono selezionare più Canali contemporaneamente, una soluzione utile per chi ne segue molti e vuole recuperare spazio con una sola operazione.

WhatsApp ha previsto anche una protezione per gli aggiornamenti contrassegnati come preferiti. Durante la pulizia, questi elementi possono rimanere sul dispositivo anche quando vengono cancellati tutti gli altri file del Canale. La scelta riduce il rischio di perdere accidentalmente contenuti considerati importanti.

Lo strumento è al momento limitato ad alcuni utenti della beta Android 2.26.30.4 e la distribuzione procede lato server. Non è stata ancora comunicata una data per l'arrivo nella versione stabile, ma l'estensione dei test suggerisce che lo sviluppo sia ormai in una fase avanzata.