Sony potrebbe continuare a distribuire giochi nei negozi, ma con codice digitale nella confezione, come GTA 6

Questa possibilità è stata suggerita dalla CFO di Sony, Lin Tao , durante un Q&A con gli investitori. Pur confermando l'abbandono dei supporti fisici da gennaio 2028 , Tao ha lasciato intendere che in alcune regioni potrebbe essere mantenuta una forma di distribuzione retail tramite confezioni con codice.

Nonostante Sony PlayStation abbia ribadito l'intenzione di interrompere la produzione di giochi su disco a partire dal 2028, in alcuni paesi selezionati (come il Nord America) la compagnia potrebbe continuare a distribuire copie "fisiche" con all'interno un codice per il download della versione digitale. Una soluzione già adottata in passato vari casi, uno dei più famosi è quello di GTA 6.

Le parole di Lin Tao di Sony

"Negli ultimi 30 anni abbiamo venduto prodotti PlayStation e i partner retail sono sempre stati importanti per noi", ha dichiarato Tao (tramite il traduttore di Sony). "La fine della produzione dei dischi è stata comunicata con largo anticipo, così da avere abbastanza tempo per ascoltare le opinioni dei vari partner."

Lin Tao

"In Nord America questo passaggio è già avvenuto, ma senza i dischi nella confezione viene incluso un codice: è così che vendono in Nord America. Ogni partner regionale ha le proprie caratteristiche, quindi cercheremo di mantenere un dialogo approfondito per arrivare a una situazione vantaggiosa per tutti."

Sebbene le parole di Tao aprano alla possibilità di una possibile via di mezzo per la distribuzione delle copie fisiche, è bene interpretarle con prudenza. Sony ha confermato in modo chiaro la fine dei supporti fisici, e l'eventuale presenza di confezioni con codice potrebbe rappresentare più un compromesso temporaneo e magari limitato al solo mercato statunitense, più che una possibile evoluzione del mercato tradizionale, che a ogni modo potrebbe non convincere tutti i giocatori.