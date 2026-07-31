Google Pixel 11 Pro Fold: trapelano le immagini ufficiali che mostrano il possibile design definitivo

In attesa della presentazione ormai imminente, sono trapelate le immagini marketing del Google Pixel 11 Pro, che svelano il design definitivo, le colorazioni e il nuovo Pixel Glow.

Continuano ad emergere indiscrezioni sui prossimi smartphone della gamma Pixel 11, il cui debutto ufficiale è ormai previsto tra pochissimi giorni. Nelle ultime ore sono trapelate le immagini marketing del nuovo Google Pixel 11 Pro Fold, che ne svelano il design definitivo e confermano anche la presenza del nuovo indicatore LED Pixel Glow, già anticipato da Google attraverso un recente teaser.

Il design del pieghevole Le immagini, condivise dal leaker Evan Blass, provengono dal materiale marketing ufficiale di Google. Come potete vedere qui sotto, il protagonista è il Pixel 11 Pro Fold nella colorazione Pine, con il nuovo indicatore LED Pixel Glow ben visibile all'interno del modulo fotografico posteriore. In questo caso non sono presenti particolari cambiamenti: il LED luminoso presenta lo stesso aspetto già visto sul Pixel 11 Pro pochi giorni fa. Si tratta quindi di un LED circolare che cambia colore, integrato forse all'interno del flash stesso. Ad ogni modo, le immagini non rivelano ulteriori dettagli sul funzionamento del Pixel Glow, quindi al momento non è chiaro quali saranno le sue funzionalità o se si limiterà alla gestione delle notifiche. È però possibile che possa cambiare colore quando vengono utilizzate le funzioni di intelligenza artificiale e che offra anche alcune opzioni di personalizzazione.