Pixel 11, Google svela data e orario dell’evento di presentazione: trapelati anche i prezzi

Nei prossimi mesi il mercato degli smartphone sarà particolarmente ricco di novità: dai nuovi Galaxy Z Fold e Galaxy Z Flip di Samsung fino alla futura serie iPhone 18, che includerà anche il primo pieghevole di Apple. In mezzo a questi importanti appuntamenti arriverà anche la presentazione dei nuovi Pixel 11 . Nel frattempo sono emerse alcune indiscrezioni sui possibili prezzi della gamma, che potrebbero aumentare di circa 100 euro rispetto ai modelli attuali. Ovviamente si tratta di informazioni da prendere con la dovuta cautela, in attesa di conferme ufficiali. Nel frattempo, ecco tutto ciò che si deve sapere.

I possibili prezzi

Secondo quanto riportato da Dealabs, Google dovrebbe eliminare le versioni da 128 GB e partire direttamente da 256 GB, mentre i Pixel 11 Pro saranno disponibili anche nella versione da 1 TB. Di seguito trovate il listino completo, specificando che le informazioni non sono ufficiali:

I Pixel 10 erano disponibili a partire da 899 euro, mentre il modello Pro aveva un prezzo di partenza di 1.099 euro nella configurazione con 128 GB di memoria interna. Le versioni da 256 GB dovrebbero essere invariate, mentre saranno i Pro XL e il Pro Fold a subire rincari. Bisognerà capire se saranno davvero questi i prezzi effettivi, quindi restiamo in attesa di dettagli certi.