Attento a cosa pubblichi su Instagram: la nuova IA di Meta userà le tue foto profilo

Meta introduce Muse Image, il primo modello sviluppato dai Superintelligence Labs: la nuova IA arriva su Meta AI, Instagram e WhatsApp con strumenti più avanzati per creare e modificare immagini.

Meta ha ufficialmente svelato Muse Image, un rivoluzionario modello per la generazione e la modifica di immagini che promette di cambiare radicalmente il nostro modo di interagire con i social network. Sviluppato dalla neonata divisione Superintelligence Labs, questo sistema segna il debutto della famiglia "Muse", destinata a pensionare progressivamente la storica serie di modelli Llama all'interno dell'ecosistema di Mark Zuckerberg. La nuova intelligenza artificiale è già attiva e in fase di distribuzione all'interno dell'app Meta AI, su Instagram e su WhatsApp, mentre lo sbarco su Facebook e Messenger è programmato per le prossime settimane.

Il segreto dell'IA "Agentica": addio alle allucinazioni grafiche A differenza dei tradizionali generatori di immagini, che si limitano a tradurre alla lettera un testo scritto, Muse Image introduce un approccio definito "agentico". Il modello non lavora da solo, ma opera in simbiosi con un motore linguistico gemello chiamato Muse Spark. Quando digitiamo una richiesta, il sistema avvia una vera e propria catena di ragionamento: prima analisi e ricerca, ovvero l'IA interpreta il prompt e naviga sul web in tempo reale per cercare informazioni ed elementi di contesto reali. Poi pianifica la struttura dell'immagine prima di generare i pixel finali. Alcuni prompt prima e dopo la generazione dell'immagine usata come copertina per questo articolo Questo approccio dovrebbe garantire una fedeltà mai vista prima, eliminando gran parte dei difetti grafici tipici delle IA attuali. Meta ha inoltre confermato che la famiglia si allargherà presto con Muse Video, un modello speculare dedicato alla creazione di filmati ad altissima coerenza strutturale.