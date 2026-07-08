Attento a cosa pubblichi su Instagram: la nuova IA di Meta userà le tue foto profilo

Meta ha ufficialmente svelato Muse Image, un rivoluzionario modello per la generazione e la modifica di immagini che promette di cambiare radicalmente il nostro modo di interagire con i social network. Sviluppato dalla neonata divisione Superintelligence Labs, questo sistema segna il debutto della famiglia "Muse", destinata a pensionare progressivamente la storica serie di modelli Llama all'interno dell'ecosistema di Mark Zuckerberg.
La nuova intelligenza artificiale è già attiva e in fase di distribuzione all'interno dell'app Meta AI, su Instagram e su WhatsApp, mentre lo sbarco su Facebook e Messenger è programmato per le prossime settimane.
Il segreto dell'IA "Agentica": addio alle allucinazioni grafiche
A differenza dei tradizionali generatori di immagini, che si limitano a tradurre alla lettera un testo scritto, Muse Image introduce un approccio definito "agentico". Il modello non lavora da solo, ma opera in simbiosi con un motore linguistico gemello chiamato Muse Spark. Quando digitiamo una richiesta, il sistema avvia una vera e propria catena di ragionamento: prima analisi e ricerca, ovvero l'IA interpreta il prompt e naviga sul web in tempo reale per cercare informazioni ed elementi di contesto reali. Poi pianifica la struttura dell'immagine prima di generare i pixel finali.
Questo approccio dovrebbe garantire una fedeltà mai vista prima, eliminando gran parte dei difetti grafici tipici delle IA attuali. Meta ha inoltre confermato che la famiglia si allargherà presto con Muse Video, un modello speculare dedicato alla creazione di filmati ad altissima coerenza strutturale.
La funzione più discussa: clonare l'aspetto degli amici con un "@"
La novità che farà più discutere, specialmente sul fronte della privacy, riguarda una funzione esclusiva pensata per Instagram. Durante la scrittura del prompt di generazione, sarà possibile citare un qualsiasi account pubblico utilizzando il simbolo "@".
Inserendo il tag, Meta AI scansionerà le foto profilo di quell'utente per assimilarne i tratti somatici e ricrearne l'aspetto esatto all'interno della nuova immagine generata. Consapevole dei rischi di un simile strumento, Meta ha specificato che gli utenti manterranno il controllo totale sulle impostazioni del proprio profilo, potendo decidere in qualsiasi momento di inibire il riutilizzo dei propri contenuti da parte dell'algoritmo. Se il profilo è privato, inoltre, Meta AI si rifiuta di generare immagini.
Con ogni probabilità, a causa delle rigide maglie del GDPR e del neonato AI Act, questa specifica funzione di "clonazione estetica" tramite tag potrebbe presto essere temporaneamente disattivata o fortemente limitata per gli utenti residenti nell'Unione Europea.
Muse Image non si limita comunque a creare illustrazioni da zero, ma introduce strumenti di modifica profonda sulle nostre foto personali. Sarà possibile, per esempio, prendere l'immagine di un mobile o di una stanza da Facebook Marketplace (o da qualsiasi pagina web) e chiedere all'IA di riprogettare l'intero arredamento circostante con pochi comandi testuali. Oppure si potrà intervenire sulle immagini semplicemente disegnando sopra i dettagli che desiderano modificare. Una volta completato l'editing, il file potrà essere condiviso direttamente nelle Storie, nei Feed o nelle chat di WhatsApp.
Il modello sarà anche il motore invisibile dietro ai 30 nuovi effetti speciali IA in arrivo inizialmente nelle Storie di Instagram negli Stati Uniti. La guerra per il monopolio dell'immaginazione digitale è ufficialmente iniziata, e Meta ha appena calato il suo asso orizzontale. Voi che cosa ne pensate? Correrete a utilizzarla oppure state andando già a disattivare i permessi per l'utilizzo delle vostre foto? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.