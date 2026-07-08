Mario Kart Tour chiude, ecco quando Nintendo spegnerà i server

A tal proposito, anche gli utenti non abbonati potranno accedere gratuitamente al Gold Pass a partire dal Vacation Tour, che inizierà il prossimo 4 agosto e si porrà alla stregua di un ultimo giro per il kart racer. Non sarà necessario effettuare procedure aggiuntive per ottenerlo.

Prete ha speso 40.000 dollari su Candy Crush e Mario Kart Tour con la carta di credito della chiesa

Diversamente rispetto a quanto fatto con Animal Crossing: Pocket Camp, insomma, il gioco di guida non sarà più disponibile in alcun modo dopo la data che segnerà la fine dei servizi. La vendita dei Rubini era già stata interrotta, ma quelli acquistati potranno continuare a essere spesi fino alla chiusura.

Nintendo ha annunciato la chiusura di Mario Kart Tour : i server del mobile game per iOS e Android verranno spenti definitivamente il prossimo 30 settembre alle 8.00, ora italiana, e non ci sarà una versione offline.

Un'esperienza semplice e divertente

Capace di totalizzare 200 milioni di download e 200 milioni di dollari di incassi, Mario Kart Tour si è presentato come un'esperienza semplice e divertente, che puntava a catturare lo spirito della celebre serie per metterlo a disposizione di un'utenza estremamente ampia, quella dei possessori di smartphone e tablet.

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Il prossimo 30 settembre saranno passati esattamente sette anni dal debutto del gioco su App Store e Google Play, dunque non si è trattato di un progetto breve bensì di un percorso piuttosto lungo e pieno di soddisfazioni.